Тийнейджъри преминаха с "бясна скорост" с мотори през пешеходен площад в Перник

Т рима мотористи уплашиха семейства, като прелетяха през пешеходен площад в Перник на задна гума. Свидетели разказват, че в неделя вечер, на 9 ноември, три превозни средства преминали през пешеходната зона. Хората са подали сигнал на 112, предаде NOVA.

„Разхождах се с приятелка и децата ни, когато моторите преминаха с бясна скорост. Други хора споделиха, че това не се случва за първи път. Набрахме 112. От всички страни дойдоха патрулки. Казаха ни, че от доста време се опитват да заловят нарушителите”, каза в ефира на „Здравей, България” Виктория Христова, един от очевидците, които са се разминали на косъм от опасен инцидент.

От МВР - Перник заявиха за NOVA, че един от младежите е заловен. Съставен му е акт, предстои Районният съд да насрочи заседание. Той е на 17 години и е криминално проявен.