Проучване: Тийнейджъри използват AI ботове за терапия и романтика

„Много родители все още мислят, че тийнейджърите използват AI само за да мамят на домашните си"

4 ноември 2025, 06:51
Проучване: Тийнейджъри използват AI ботове за терапия и романтика
Източник: iStock

„Персонализираната“ природа на AI ботовете привлича тийнейджъри, които сега ги използват за терапия, компания и връзки, според проучване, предаде The Guardian

Анкета сред момчета в средни училища, проведена от Male Allies UK, установи, че малко над една трета от тях  са обмисляли идеята за AI приятел, докато загрижеността относно AI терапевти и половинки нараства. 

Проучването идва в момент, когато character.ai, популярният стартъп за чатботове с изкуствен интелект, обяви пълна забрана за тийнейджъри да водят разговори с неговите AI чатботове.

Лий Чембърс, основател и изпълнителен директор на Male Allies UK, каза: „Много родители все още мислят, че тийнейджърите използват AI само за да преписват на домашните си.

Младите хора го използват много повече като асистент, терапевт, компаньон и дори понякога по романтичен начин. Това е аспектът на персонализацията – те казват: разбира ме, родителите ми не го правят.“

Проучването, базирано на анкета сред момчета на тийнейджърска възраст в средно образование в 37 училища в Англия, Шотландия и Уелс, също установи, че повече от половината (53%) от тях казаха, че намират онлайн света за по-възнаграждаващ от реалния свят.

Докладът „Гласът на момчетата“ заявява: „Дори където са предвидени предпазни мерки, има планина от доказателства, че чатботовете рутинно лъжат, че са лицензирани терапевти или реални хора, с малко предупреждение в долната част, което казва, че AI чатботът не е реален.

Това може лесно да бъде пропуснато или забравено от деца, които изливат сърцата си на това, което смятат за лицензиран професионалист или реален любовен интерес.“

Някои момчета съобщиха, че остават будни до ранните часове на сутринта, за да говорят с AI ботове, а други казаха, че са забелязали характерите на приятели да се променят напълно, след като са били погълнати от света на AI.

„AI компаньоните се персонализират към потребителя въз основа на техните отговори. Те отговарят мигновено. Реалните хора не винаги могат да правят това“, каза Чембърс.

Решението на character.ai дойде след серия от противоречия за липсата на контрол над комуникацията с деца. 

Забраната ще влезе в пълна сила до 25 ноември.

Character.ai каза, че предприема тези „извънредни стъпки“ в светлината на „еволюиращия пейзаж около AI и тийнейджърите“, включително натиск от регулатори „относно това как отворените AI чатове като цяло могат да повлияят на тийнейджърите, дори когато контролите върху съдържанието работят перфектно“.

Male Allies UK изрази загриженост относно разпространението на чатботове с „терапия“ или „терапевт“ в имената им. Един от най-популярните чатботове, достъпни чрез character.ai, наречен Psychologist, получи 78 000 000 съобщения в рамките на една година от създаването си.

Организацията също е загрижена за възхода на AI „приятелки“, като потребителите могат лично да избират всичко – от физическия вид до поведението на своите онлайн партньори.

„Ако основният или единствен източник за говорене с момиче, което ги интересува, е някой, който не може да им каже "не" и който се влияе от всяка тяхна дума, момчетата не учат здравословни или реалистични начини за общуване с другите“, се казва в доклада.

„AI компаньоните могат да имат сериозен негативен ефект върху способността на момчетата да се социализират, да развиват умения за взаимоотношения и да се научат да разпознават и уважават граници.“

Източник: The Guardian    
AI ботове Тийнейджъри Терапия с AI Романтични връзки с AI Компания с AI Character ai Психично здраве Социални умения Проучване Хиперперсонализация
