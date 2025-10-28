Свят

Паника в небето: Пътник на полет от Чикаго за Германия наръга двама тийнейджъри с вилица и удари шамар на жена

Самолетът кацна аварийно в Бостън в събота, 25 октомври, а нападателят беше задържан

28 октомври 2025, 09:52
Източник: iStock

П ътник на полет от Чикаго за Германия наръга двама тийнейджъри с вилица и удари шамар на жена по време на неконтролируем изблик, който принуди пилотите да кацнат аварийно в Бостън в събота, 25 октомври, предаде New York Post

 28-годишният студент по магистратура от Индия Пранит Кумар Усирипали се надвеси над 17-годишен пътник, който спеше след сервирането на храната, и се нахвърли върху него с метална вилица, пробождайки го в лявата ключица, обяви в понеделник прокуратурата на САЩ в Масачузетс, предаде New York Post

Усирипали след това наръга друг 17-годишен на борда на полет 431 на Lufthansa по пътя към Франкфурт в тила със същата вилица, според прокуратурата. Жертвата е с рана след нападението, казаха прокурорите. 

След това студентът се обърна наляво и удари шамар на жена, преди да се опита да удари шамар на друг член на екипажа, твърди прокуратурата.

Полета беше пренасочен към международното летище Логан в Бостън, където Усирипали веднага беше задържан, добавиха властите.

Усирипали е индийски гражданин, който „няма законен статут в Съединените щати“, според прокурорите.

Той преди това е бил приет в Съединените щати със студентска виза и последно е бил записан в магистърска програма по библейски науки, казаха федералните власти.

Усирипали беше обвинен в окръжния съд на САЩ в едно обвинение за нападение с опасно оръжие с намерение да причини телесна повреда, докато пътува на самолет в специалната юрисдикция на САЩ за въздухоплаването, добавиха властите.

Ако бъде осъден, той е изправен пред до 10 години затвор, до три години условно освобождаване и глоба до 250 000 долара.

Той ще се яви във федералния съд в Бостън на по-късна дата, добавиха прокурорите.

Lufthansa не отговори веднага на искането за коментар.

Източник: New York Post    
