Тийнейджър намушка 16-годишно момче в Ракитово

17-годишен младеж от Ракитово е нанесъл прободна рана на 16-годишно момче от същия град. Пострадалият е настанен в болницата във Велинград без опасност за живота, предава БНР.
Инцидентът е станал снощи след скандал между двамата на една от улиците на Ракитово.
Полицейските екипи са реагирали бързо и са успели да задържат нападателя на място. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на районната прокуратура.