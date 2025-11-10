Тийнейджър намушка 16-годишно момче в Ракитово

17-годишен младеж от Ракитово е нанесъл прободна рана на 16-годишно момче от същия град. Пострадалият е настанен в болницата във Велинград без опасност за живота, предава БНР .

Тийнейджър заби нож в гърба и врата на момче в Китен

Инцидентът е станал снощи след скандал между двамата на една от улиците на Ракитово.

Момче на 14 години ранено с нож в Стара Загора

Полицейските екипи са реагирали бързо и са успели да задържат нападателя на място. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на районната прокуратура.