България

„Наистина съм изненадана!“: Дара пред The Guardian за „Евровизия“ в Бургас

Защо София остана без най-голямото музикално събитие в Европа и какво мислят хората и изпълнителката за избора на Бургас?

18 август 2026, 10:51
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О ткакто българската певица Дара бе коронована за победител в песенния конкурс „Евровизия“ през май тази година, стана ясно, че за първи път в историята си балканската страна ще има възможността да бъде домакин на най-голямото парти в Европа.

Ето защо, когато миналата седмица българските власти обявиха, че най-голямото събитие за музика на живо в света през 2027 г. ще се проведе не в столицата София, а в Бургас - пристанищен черноморски град с население от 200 000 души - това се превърна в изненада дори за самата победителка, пише The Guardian.

DARA поздрави Бургас за домакинството на "Евровизия"

„Наистина съм изненадана“, каза певицата Дара пред The Guardian.

„Мисля, че БНТ [Българската национална телевизия] ще свърши чудесна работа с продуцирането на цялото шоу. Имам им пълно доверие. Ако са решили да е Бургас, значи вероятно Бургас е по-добрият вариант“, добавя тя.

Тази пролет във Виена Дара стана първият български изпълнител, спечелил „Евровизия“, със своя високоенергиен парти химн Bangaranga в издание, бойкотирано от Ирландия, Испания, Нидерландия, Словения и Исландия заради участието на Израел.

Дара обяви кой град предпочита за "Евровизия" 2027

След нейната победа четирите най-големи града в България - София, Пловдив, родният град на Дара Варна и Бургас - подадоха кандидатури, като през последните седмици само София и Бургас останаха като възможни претенденти. Като столица и международен център на страната София винаги е изглеждала като очевидния избор.

Предпочитанието към Бургас, четвъртият по големина град в България, се обсъжда широко в балканската страна с население от 6,5 милиона души, като мнозина са озадачени.

„Бяхме изненадани, защото София разполага с най-голямата арена“, каза 29-годишният Павел Стефанов, ръководител на полети на летище София.

София или Бургас: Къде ще се проведе „Евровизия 2027“

Милена Узунова (54 г.), дизайнерка от София, сподели, че е изненадана и разочарована от това, че столицата не е избрана за домакин, и бе скептична относно капацитета на Бургас да се справи с подобно събитие.

„Разочарована съм“, каза тя.

„Мисля, че София е по-подходящо място - по-голяма е, имаме голяма арена. Бургас е хубаво място, но не съм сигурна, че може да се подготви достатъчно за една година. Мисля, че пространството в Бургас е много по-малко“, казва тя.

Разположен на южното Черноморие, на около 400 км източно от София, Бургас е по-близо до Истанбул, отколкото до българската столица.

До края на юли ще стане ясно кой български град ще домакинства "Евровизия 2027"

Сгушен между три езера и Черно море, градът има развита туристическа индустрия и е популярна морска дестинация сред българските и чуждестранните туристи. В същото време той е дом на второто по големина пристанище в България и най-голямата рафинерия в Южна Европа, които формират значителна част от промишленото производство на града.

По-рано тази година градът беше домакин на финала на първия етап от „Джиро д'Италия“ 2026 - италианският еквивалент на Тур дьо Франс, а домакинството на „Евровизия“ най-вероятно ще подкрепи кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.

Подготовката за провеждането на грандиозния финал на „Евровизия“ вече започна около „Арена Бургас“ - залата с капацитет от 15 000 концертни места, завършена през 2023 г., която ще има херкулесовската задача да организира любимото парти на Европа, докато летището в града заяви, че е готово да посрещне увеличения пътникопоток за „Евровизия 2027“.

Придружаващите събития от „Евровизия“ ще се проведат в центъра на Бургас и Морската градина - най-големият обществен парк в града, разположен непосредствено срещу Черно море, където местните жители обикновено се събират да прекарват свободното си време или да пият по питие.

Все пак Бургас не е най-малкият град, организирал някога „Евровизия“ - той е значително по-голям от Харогейт, който бе домакин през 1982 г. след победата на „Бъкс Физ“.

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

Финалът на „Евровизия“ ще се проведе на 15 май, а полуфиналите - на 11 и 13 май, като за първи път ще участва Канада. Междувременно ще влязат в сила нови правила, като например увеличаване на минималната възраст за участие от 16 на 18 години и потенциална забрана държави, участващи във въоръжени конфликти, да бъдат домакини.

Мнозина в България смятат, че това е идеалната възможност да се покаже красотата на българското крайбрежие и да се стимулира туризмът, докато други са благодарни, че събитието няма да се организира в София.

Димитър Николов, кмет на Бургас, заяви, че за него е чест Бургас да бъде избран, и благодари на БНТ и EBU [Европейския съюз за радио и телевизия] „за уникалния шанс да представим красотите на България и чрез Бургас всички гости и фенове, които ще следят предаването на живо, да усетят България“.

Министър-председателят Румен Радев заяви пред местни журналисти, че вярва, че Бургас ще успее да представи България достойно.

„Мисля, че всеки български град има какво да предложи както по отношение на културата и историята, така и най-вече по отношение на хората и съвременните услуги. Така че нека се представим достойно. Смятам, че Бургас е наистина добър избор“, каза той.

Катрин Нинова (20 г.), студентка по наука за данните в Софийския университет, каза, че изпитва облекчение, че София ще избегне хаоса около „Евровизия“.

„Тук и без това е достатъчно пренаселено. Нямаме нужда да организираме и „Евровизия“, каза тя.

Евтим Воденичаров (32 г.), мениджър данни от Бургас, сподели, че е развълнуван от това, че родният му град ще организира събитието, и вярва, че то ще стимулира икономиката и туризма в региона. Междувременно той се надява да присъства на „Евровизия“ догодина в самата арена.

„Разбира се, че съм развълнуван“, каза Воденичаров и добавя: 

„Надявам се да успея да си купя билет и да го гледам на живо, вместо да съм си у дома и да гледам по телевизията. Все пак е в родния ми град“.

Междувременно Дара призова посетителите, които ще дойдат за „Евровизия“, да използват възможността да посетят България, Черноморието и да открият уникалната култура на балканската страна.

„Трябва да гледаме от положителната страна. Мисля, че хората трябва да отидат на морето и около Бургас има наистина страхотни места“, каза тя.

Евровизия 2027 Бургас Дара Домакинство Песенен конкурс България Черноморие Арена Бургас Туризъм София
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