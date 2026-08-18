България

Реконструкция за 365 дни: Разширяват основно ГКПП „Капитан Андреево“

Дейностите ще обхванат всички трасета - за лекия трафик, както и за тежкотоварни автомобили

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 август 2026, 11:01
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З апочва мащабна реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщи на брифинг Георги Господинов – началник на МП „Капитан Андреево“.
По проект е предвидено реконструкцията да се извърши в рамките на 365 дни, но планът е да завършим в по-кратък срок, посочи той.

Дейностите ще обхванат всички трасета - за лекия трафик, както и за тежкотоварни автомобили. Предвидени са нови навеси и увеличаване на кабинките на "Гранична полиция" и на Агенция "Митници", пише DarikNews.

Броят на кабинките на „Гранична полиция“ за входящите товарни автомобили ще бъде увеличен от 3 на 7 броя, ще бъдат изградени нови рентгенови рамки и нови навеси за проверка. "Митническата проверка вече ще се извършва под навес, ще се подобрят условията за работа на работещите на ГКПП „Капитан Андреево“, посочи Господинов.

На изходящия трафик е предвидено работните станции на Агенция "Митници" да се увеличат от 6 на 8 броя, ще бъдат увеличени и кабинките на "Гранична полиция".

Ще има и ново работно място за БАБХ, където ще обработват преминаващите живи животни. Предвидени са нови скадови площи за задържани стоки заради натоватеността на пункта, както и нов архив. Предвидена е и нова волиера за кучета.

Господинов отбеляза, че всички кабинки ще бъдат под навес след реконструкцията.  

Той каза още, че по отношение на лекия трафик сега е най-тежкият период от годината заради турските гастарбайтери. По думите му е предвидено нещо много ново и иновативно и това е обособяване на двойни кабинки. След реконструкцията те ще бъдат реверсивни. Те ще се използва според натоварването. На изход ще може да се работи на 15 кабинки, а на вход на 5, когато натискът от гастарбайтери, който се прибират в посока Турция. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: DarikNews    
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