Такса "Приятно пътуване": Сайтове предлагат винетки на по-висока цена

„Действащото законодателство не разрешава такъв тип продажба", каза директорът на тол управлението Олег Асенов

8 януари 2026, 10:17
Шофьор размаха бухалка на оживен столичен булевард
Изкоп в Равда остави хора без ток и канализация от декември
СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата
Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали
СДВР с призив към софиянци: Не излизайте с автомобилите си, ако не се налага по спешност
Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

Н ационалното тол управление предупреждава за нова измама - онлайн платформи, които предлагат по-скъпи винетки с допълнителни такси, предаде NOVA

Директорът на тол управлението Олег Асенов заяви, че продажбата на по-скъпите винетки е абсолютно незаконна. „Действащото законодателство не разрешава такъв тип продажба. Няма нито един гарантиран канал, който да е свързан с Националното тол управление и да е юридически регистриран на територията на България, който да продава винетките и с 1 стотинка повече от зададената стойност”, каза Асенов.

Сигнали до компетентните органи са били подадени още през март

Олег Асенов обясни, че компаниите, които продават винетките, са регистрирани извън територията на България.

„Отивате в този сайт, регистрирате заявка за винетка, тази заявка отива при хора, които работят от вкъщи. Те разполагат с няколко кредитни карти, с които купуват винетката от официален канал в България на реалната ѝ цена, а сайтът я препродава. В общите условия на тези сайтове изрично е написано, че потребителят купува винетката за 49–60 евро, но заплаща и допълнителна такса от 20 евро, която е наречена такса „Приятно пътуване“ или такса „Планиране на пътуването”, обясни Асенов.

От Тол управлението търсят методи да се справят с проблема, тъй като платформите са регистрирани в зони, в които нашето законодателство нямат пряко прилагане. „Проведени са повече от 10 срещи на различни нива. Поне за ЕС ще се хармонизира законодателството. Подкрепени сме от Унгария, Полша. И те страдат от такива сайтове", каза Олег Асенов. 

От институцията съветват винетките да се купуват само от bgtoll.bg, мобилното приложение или официалната партньорска мреж

Източник: NOVA    
Национално тол управление винетки интернет измами по скъпи винетки допълнителни такси незаконна продажба онлайн платформи хармонизиране на законодателство официални канали измамни сайтове
Шофьор размаха бухалка на оживен столичен булевард

Изключителен природен феномен: Хиляди светкавици над България тази нощ

МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

Почина Шон Суейзи – по-малкият брат на Патрик Суейзи

Какво да очакваме през 2026 г. с цените на жилищата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
