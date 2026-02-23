Ретроградният Меркурий се завръща: Абсолютните забрани за седмицата

П редстоящата седмица от 23 февруари до 1 март се очертава като една от най-интензивните и непредсказуеми за годината. Космическата сцена е наелектризирана от опасното съчетание между Коридора на затъмненията и официалното завръщане на ретроградния Меркурий, който ще обърква плановете ни чак до 20 март. Това е период, в който логиката често отстъпва пред хаоса, а комуникациите и техниката са подложени на сериозни изпитания.

Астрологът Катерина Соловьова предупреждава, че енергията на тези събития ще изисква от нас повишено внимание и търпение, особено при подписването на документи и вземането на съдбоносни решения. Докато някои зодии ще усетят само леко разсейване, за други периодът е критичен.

Специално внимание се препоръчва на родените в следните дати: 21–27 февруари, 24–30 май, 26 август – 1 септември и 25 ноември – 1 декември.