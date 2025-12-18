България

Изтичат хиляди винетки, очакват се прекъсвания около Нова година

Всичко важно за шофьорите от 2026 г.

18 декември 2025, 06:26
Изтичат хиляди винетки, очакват се прекъсвания около Нова година
Източник: БГНЕС

В секи шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата на Националното тол управление - www.bgtoll.bg от бутон „Проверка на винетка“, съобщи Pariteni.bg.

След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от партньорската търговска мрежа. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност. Купуването й до 30 календарни дни по-рано помага на шофьорите да планират навреме пътуванията си около празниците.

В първия ден на новата 2026 г. изтича валидността на над 7 хил. годишни винетки, а през януари и февруари на над 682 хил.

От 1 януари 2026 г. цените на винетките не се променят и ще са същите каквито са и в момента, но ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изискват допълнителни действия от потребителите. При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните:

  • Годишна – 49,60 евро (97 лв.)
  • Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)
  • Месечна – 15,34 евро (30 лв.)
  • Седмична – 7,67 евро (15 лв.)
  • Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)
  • Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Шофьорите следва да имат предвид, че във връзка с подготовката за въвеждането на еврото ще има временни прекъсвания на платежните системи на Националното тол управление:

От 22 декември до 31 декември 2025 г. временно няма да може да се купува винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално тол управление - www.bgtoll.bg и мобилното приложение. Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро. Потребителите, които най-често използват този канал за плащания, са уведомени по електронна поща.

През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини: с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишетата са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската  мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Маршрутните карти, купени през 2025 г., могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31.12.2025 г. включително. Дата на пътуване след 01.01.2026 г. няма да може да бъде избирана, въпреки че продуктът позволява покупка до 7 дни предварително. Например, при покупка на маршрутна карта на 28 декември 2025 г. ще може да се избере дата на пътуване до 31 декември 2025 г., но не и за 1 януари 2026 г. и след това.

От 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 02:00 ч. на 1 януари 2026 г. всички канали за продажба на Националното тол управление, както и тези на Националните доставчици на услуги, ще бъдат временно недостъпни. Прекъсването е необходимо във връзка с извършване на планирана техническа поддръжка и последващи проверки за нормално функциониране на системите. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъде възможно.

Препоръката към шофьорите, на които им предстои пътуване в посочените периоди, е да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, като имат предвид, че маршрутните карти могат да бъдат използвани до 31 декември 2025 г. включително.

За възникнали въпроси шофьорите могат да се свържат с „Комуникационния център“ на Националното тол управление на телефон 0700 10 876 (цената на разговора е според тарифния план) или на +359 700 10 876 за обаждания от други държави. Центърът работи всеки ден от 08:00 до 20:00 часа, като във връзка с планираните прекъсвания ще работи извънредно от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 08:00 ч. на 1 януари 2026 г.

Националното тол управление апелира потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта.  

Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg както и на каса в „А1“, „Виваком“, „Български пощи“, „Easy Pay“, „Fast Pay“, „Колхида 3б“, и в бензиностанциите „Лукойл“, „Петрол“, „ОМВ“, „ЕКО“, „Круиз“, „Бенита“, „Газпром“, „Шел“, „ВиЕм Петролиум, сервизни центрове „Тахо Венци“, застрахователни брокери „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“, „Омникар и Партньори“, „Дженерал Брокер“, или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква „О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

Източник: Pariteni.bg    
Проверка на винетка Национално тол управление Цени на винетки 2026 Въвеждане на евро Прекъсвания на системи Купуване на винетки Начини на плащане Партньорска мрежа Еднодневна винетка Валидност на винетки
Последвайте ни

По темата

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

Авокадото може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар

Авокадото може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар

Стотици милиони левове се пилеят в болниците

Стотици милиони левове се пилеят в болниците

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

pariteni.bg
След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 12 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 7 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 10 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 10 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НС&nbsp;обсъжда гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г.</p>

Парламентът обсъжда гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г.

България Преди 8 минути

Измененията са внесени от Деница Сачева и група народни представители

<p>Два протеста се очакват в центъра на София</p>

Два протеста в София тази вечер пред НС и Съдебната палата

България Преди 13 минути

Те са организирани в социалните мрежи

САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

Свят Преди 9 часа

Президентът Доналд Тръмп вече заяви, че ще подпише закона

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Свят Преди 9 часа

Ван И проведе телефонен разговор със своя венецуелски колега Иван Хил

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

България Преди 10 часа

Директорът на СДВР коментира също насрочения за утре протест срещу управлението

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Свят Преди 11 часа

Мицкоски: Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна

<p>Как се стигна до ареста на директора на 138 СУ&nbsp;за камери в тоалетните (ОБЗОР)</p>

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

България Преди 11 часа

Вандализъм и тормоз над ученици вероятно са причината за инсталирането на камери в тоалетната

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

България Преди 12 часа

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Любопитно Преди 13 часа

Уан Кун, колос в китайската бодибилдинг общност, е починал от това, което „изглежда е сърдечен проблем“

<p>Показаха първия трейлър на филма &bdquo;Мелания&ldquo;</p>

Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп

Любопитно Преди 13 часа

Трейлърът на документалния филм „Мелания“ показва първата дама в 20-те дни преди инаугурацията на Доналд Тръмп, с поглед към подготовката ѝ, бала и фотосесията за официалния портрет, филмът излиза ексклузивно в кината на 30 януари 2026 година

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

България Преди 13 часа

Удължителният бюджет влиза в сила от 1 януари 2026 г.

Тежка катастрофа край УНСС в София

Тежка катастрофа край УНСС в София

България Преди 13 часа

Движението в района е затруднено

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

Любопитно Преди 13 часа

35-годишният The Weeknd сключи стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, което обхваща музикалния му каталог от създаването му до 2025 г.

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 14 часа

Паричната гаранция от 200 000 лева за общинския съветник Николай Стефанов е внесена

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Любопитно Преди 14 часа

Мегаимението е в процес на изграждане, откакто Безос закупи имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 165 милиона долара

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

България Преди 14 часа

От формацията разпространиха позиция по повод "системни спекулации" от ПП-ДБ

Всичко от днес

От мрежата

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Пита с тиква

Edna.bg

„Това не е мустак“: Селена Гомес с откровен и смел отговор, който накара хиляди жени да се почувстват разбрани (ВИДЕО)

Edna.bg

Огромна глоба за Байерн, затварят частично стадиона

Gong.bg

Десподов помогна на ПАОК за победа в Купата на Гърция

Gong.bg

Защо Тръмп е толкова обсебен от Венецуела

Nova.bg

Продължава разследването след ареста на директора на столичното 138-о училище

Nova.bg