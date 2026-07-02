Съдът остави в ареста съпругата на Краси Принца от „Калашниците“

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С офийският районен съд остави в ареста Семра Алексиева, съпруга на Красимир Алексиев от групата "Калашниците", известен като Краси Принца, предава NOVA.

Тя беше задържана, след като преди дни в кв. „Ботунец" заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа ѝ, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се. За това съобщиха от СДВР и от прокуратурата на брифинг в сряда.

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„При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започнала да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство“, посочи директорът на СДВР Николай Пелтеков.

По време на заседанието Алексиева заяви, че иска мярката ѝ за неотклонение да бъде изменена, за да се грижа за децата си.

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Според съда обаче има достатъчно доказателства, че тя е извършила това, в което я обвиняват. Пострадалата споменава точно нея в показанията си и в хронологична последователност и обяснява какво се е случило на 14 юни.