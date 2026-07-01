Арестуваха съпругата на един от „Калашниците“ за побой над свидетел

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С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност жена, опитала да принуди свидетел по дело срещу т. нар. „Калашници“ да промени показанията си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29 юни, около 16,00 часа в магазин в кв. „Ботунец“ в София, обвиняемата е направила опит да принуди жена да промени показанията, които е дала по досъдебно производство на Софийска градска прокуратура.

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За целта обвиняемата е употребила сила - удряла е с ръце и крака по главата и тялото жената, с което ѝ причинила лека телесна повреда.

Освен това обвиняемата я е заплашила, като ѝ е казала: „Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием, сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане с вас, не искаме да ви виждаме повече в квартала, махнете се от „Ботунец“.

„Отивате да си променяте показанията“, наредила обвиняемата, която е съпруга на един от задържаните след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ и добавила: „Ако не си промените показанията, ще страдате“.

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След деянието не са настъпили предвидените от закона и исканите от дееца общественоопасни последици на това престъпление - свидетелката не е променила показанията си, посочват от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Софийска районна прокуратура Ботунец Калашници
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