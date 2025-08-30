България

Съдът гледа мярката на Никола Николов - Паскал

Очакванията са прокуратурата да поиска задържането му за постоянно в ареста

Обновена преди 34 минути / 30 август 2025, 09:44
Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието
Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея
Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите
Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот
След кошмарния инцидент в ТЕЦ

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му
КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Д нес изтича срокът от 72 часа, за който беше задържан соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал, предаде NOVA.

Затова в събота Софийският градски съд ще гледа неговата мярка за неотклонение. Очакванията са прокуратурата да поиска задържането му за постоянно в ареста.

Адвокатът на Паскал: Николов е бил на лечение в Сърбия

Припомняме, че Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.

Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова. 

 

Източник: БНТ    
Никола Николов Паскал Екстрадиция Постоянен арест Прокуратура Организирана престъпна група Контрабанда на цигари Агенция Митници Петя Банкова Живко Коцев Пране на пари
Последвайте ни

По темата

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

carmarket.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 15 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 19 часа
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 14 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 16 часа

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Свят Преди 1 час

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията

Украйна е ударила две руски рафинерии

Украйна е ударила две руски рафинерии

Свят Преди 2 часа

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

Свят Преди 3 часа

САЩ "все повече разбират нуждата да се решат първопричините за конфликта"

<p>Министрите от ЕС очакват разделение около Газа</p>

Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Свят Преди 4 часа

Израел отхвърли критиките, като според него военните му действия са необходими, за да се победи „Хамас“

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Свят Преди 4 часа

"Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", каза управителят на Запорожка област Иван Федоров

<p>Русия и Китай се противопоставят на &quot;дискриминационните&quot; санкции в търговията</p>

Путин: Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия

Свят Преди 4 часа

Путин нарече в интервюто китайския си колега Си Цзинпин истински лидер на голяма световна сила

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

България Преди 4 часа

Пробите на всички участници в катастрофата за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Свят Преди 4 часа

Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Свят Преди 5 часа

Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори, каза Андрий Ермак

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Кои пътища в страната ще са затворени от утре до 4 септември</p>

Внимание, шофьори! Ограничения по пътищата в 7 области от утре

България Преди 5 часа

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

България Преди 5 часа

Причините за пожара тепърва ще се изясняват

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

Любопитно Преди 5 часа

Любимата и лесна храна на всеки може да се приготви по изненадващ и сладък начин

<p>&quot;Разкъсах всички снимки с него - паднах в ада&quot;:&nbsp;Любовна афера със &quot;звяра&quot; на Третия райх</p>

Историята на Лида Баарова: Актрисата, чиято любов с Гьобелс разтърси Третия райх

Любопитно Преди 5 часа

Лида Баарова е намерена мъртва в апартамента си в Залцбург

Как Китай спасява руската икономика

Как Китай спасява руската икономика

Свят Преди 5 часа

Твърдата подкрепа на Китай за руската икономика помогна на Москва да оцелее след санкциите

<p>Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува</p>

Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува

Любопитно Преди 5 часа

Вижте кой трябва да почерпи за имен ден

<p>Какво ще бъде времето през уикенда</p>

Какво ще бъде времето през уикенда

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Селена Гомес сияе на моминското си парти в Мексико (СНИМКИ)

Edna.bg

Тествано! 9 храни, които всички столетници ядат

Edna.bg

Бившето гадже на Ямал показа уникални крака в Испания

Gong.bg

Ботев Враца се преклони пред феновете (видео)

Gong.bg

Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента (СНИМКИ)

Nova.bg

Софийският градски съд гледа мярката на Никола Николов - Паскал

Nova.bg