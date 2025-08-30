България

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

30 август 2025, 16:50
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой
Източник: iStock/Getty Images

С ъдът наложи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража - за служителя на "Центъра за градска мобилност", който нападна двама мъже в центъра на София, предаде репортер на БГНЕС.

Обвиниха служител на ЦГМ за побой

Според съдебния състав няма опасност обвиняемият Иван Алексенко да се укрие, но счете, че има опасност от извършване на ново престъпление.

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Към момента на служителя на ЦГМ са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на две лица, за което наказанието е до 2 години затвор. Отделно има две стари преписки срещу него за участие в подобни провинения.

Източник: БГНЕС    
бой София ЦГМ скоба съд
