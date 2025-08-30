Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

С ъдът наложи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража - за служителя на "Центъра за градска мобилност", който нападна двама мъже в центъра на София, предаде репортер на БГНЕС.

Според съдебния състав няма опасност обвиняемият Иван Алексенко да се укрие, но счете, че има опасност от извършване на ново престъпление.

Към момента на служителя на ЦГМ са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на две лица, за което наказанието е до 2 години затвор. Отделно има две стари преписки срещу него за участие в подобни провинения.