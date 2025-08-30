Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

М ъж умишлено блъсна колата си в тълпа пред винен бар в Северна Франция след сблъсък в ранните часове на събота, убивайки един човек и ранявайки петима други, съобщиха прокурорите пред AФП.

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия около 4:00 часа сутринта в събота местно време.

Тероризмът във Франция - трайна заплаха

Според прокурорите образувано е разследване за убийство и опит за убийство, те изключват всякакви „терористични“ или расистки мотиви. „За съжаление, жертвите са много големи“, каза главният градски прокурор Реми Кутен. Един мъж е загинал на място, добави той. Петима души са ранени, а двама от тях са в критично състояние. Кутен каза, че „е имало сблъсък“ между млада жена и няколко мъже. Пазачите са ескортирали всички посетители навън, каза прокурорът. „Един човек отиде да вземе превозно средство“ и „умишлено се блъсна на заден ход с висока скорост в тълпата пред заведението“, добави Кутен, казвайки, че инцидентът е „ескалирал и е завършил с ужасна трагедия“.