Голям пожар гори до село Бодрово

Г олям пожар гори до село Бодрово над 2 часа, предаде "Фокус".
На място има няколко пожарни автомобила и доброволци, които се борят със стихията.
Селото се намира между Пловдив и Хасково, на няколко километра от Първомай.
