Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски

30 август 2025, 13:45
Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода
А ко загуби човек духовната свобода, той не може да опази и политическата свобода, не може да бъде свободен, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави тържествена света литургия по случай летния  празник на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски“.

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски.

В словото си патриарх Даниил припомни думите Господни: "Познайте истината и истината ще ви направи свободни". Той отбеляза, че свети Александър съхранява православната вяра, остава верен на Христос сред множество изпитания, като успява да преведе през тях поверения му народ, "да запази на първо място вярата, а после с мъжество и себеотрицание - да отстоява и политическата си свобода". Българският патриарх пожела "тъй да помага и на нас, и на днешните наши управници да осъзнават значението на православната вяра“.

Той припомни на събралите се в храма миряни, сред които бяха руският посланик Елеонора Митрофанова и председателят на политическа партия АБВ Румен Петков, житието на свети Александър Невски. Патриарх Даниил отбеляза историческата връзка между светеца и България - свети Александър е покровител на цар Александър Освободител, който подписва декрета за началото на Руско-турската освободителна война.

"В израз на благодарността на целокупния ни народ, нашите предци построяват този великолепен храм-паметник в памет на всички загинали руски воини и български опълченци, положили костите си за нашата свобода и за вярата на отечеството“, каза българският патриарх.

Той подчерта още значимостта на духовното възпитание на младото поколение. Патриарх Даниил отбеляза, че усилията на Министерството на образованието и науката за въвеждане на предмета "Религия и добродетели“ в училищната програма ще помогнат децата да растат с познание за вярата, да осъзнават нейното значение и да следват примера на предците.

Източник: БТА, Иван Долев    
