Израел уби премиера на хутите в Йемен

Други членове на правителството също бяха убити

30 август 2025, 17:55
Източник: AP/БТА

Й еменските хути потвърдиха днес, че израелски въздушен удар е убил премиера на правителството на групировката в столицата на Йемен.

Ахмед ал-Рахауи е убит в четвъртък в Сана заедно с няколко министри от кабинета му, съобщиха бунтовниците в изявление в събота, предава "Ал-Джазира".

Той беше премиер на правителството, ръководено от хутите в разделената страна, от август 2024 г.

Сирени за въздушна тревога в Израел заради изстреляни от територията на Йемен ракети

Други членове на правителството също бяха убити по време на рутинен семинар, се казва в изявлението на бунтовниците.

Израелските военни атакуваха Сана в четвъртък, тъй като напрежението в региона продължава да ескалира на фона на войната на Израел срещу Газа.

Израелските военни заявиха, че в четвъртък силите им са ударили "военна цел на терористичния режим на хутите в района на Сана в Йемен".

През последните месеци Израел многократно е атакувал позиции на хутите, тъй като групировката предприе атаки срещу израелски и западни кораби в Червено море и Аденския залив, в знак на солидарност с палестинците в Газа.

Източник: Аljazeera    
