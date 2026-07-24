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Три зодии приключват с лошия късмет, ето какво очаква останалите

Хороскопът за последните дни от седмицата обещава край на труден период за няколко зодиакални знака, докато на други ще бъде даден шанс да си починат, да размислят върху скорошните събития и да възстановят силите си.

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юли 2026, 11:45
Три зодии приключват с лошия късмет, ето какво очаква останалите
Източник: Thinkstock/Guliver

А стрологията е древна система за изучаване на влиянието на небесните тела върху живота на хората. Тя се основава на идеята, че позициите на планетите и звездите в момента на раждане могат да разкрият личностни характеристики и съдбовни тенденции.

Астролозите съставят карти, наречени хороскопи, които показват разположението на планетите и техните взаимовръзки. Влиянието на планетите се тълкува чрез различни аспекти и позиции в небето.

Тази наука се използва както за лична самооценка, така и за вземане на решения в кариерата и отношенията. Много хора вярват, че астрологията може да даде насоки за избягване на трудности и използване на благоприятни периоди.

Хороскопът за последните дни от седмицата обещава край на труден период за няколко зодиакални знака, докато на други ще бъде даден шанс да си починат, да размислят върху скорошните събития и да възстановят силите си.

Считано от 24 юли, Луната се премества в Стрелец, носейки на най-големите си фаворити мощен тласък на решителност, желание да се откъснат от рутината и смелост да обърнат страницата на труден етап от живота си.

Кои зодиакални знаци са най-щастливите и какъв е хороскопът за уикенда на всички зодии, вижте в нашата галерия.

Какво очаква вашата зодия през следващите дни
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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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