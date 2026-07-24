След смъртта на „Ел Менчо“: САЩ наложиха най-мащабните санкции срещу картела „Халиско“

М инистерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу над 50 лица и компании, свързани с картела „Халиско“, който е обвиняван в трафик на фентанил и други незаконни наркотици от Мексико към Съединените щати, съобщи "Блумбърг".

Министерството определи мярката като най-мащабната еднократна акция срещу престъпната организация досега. Сред набелязаните лица е Хуан Карлос Гонсалес, когото САЩ посочват като новия лидер на картела „Халиско Нова генерация“ след смъртта по-рано тази година на неговия втори баща Немесио Рубен Осегера Сервантес, се посочва в изявлението.

Осегера, известен като „Ел Менчо“, беше един от най-издирваните наркобосове в Мексико, преди да бъде убит при операция на мексиканските власти през февруари. Гонсалес, известен като „Пелон“, е обвинен в трафик на наркотици, а Държавният департамент на САЩ предлага награда от 5 милиона долара за информация, която доведе до залавянето му.

Ръководството на картела „Халиско“ все повече разчита на членове на семействата на висши наркобосове, които съставляват голяма част от новите лица, включени в списъка на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите, се посочва в изявлението.

Санкционираните компании са активни в различни сектори, включително производството на текила, облеклото, строителството и земеделието.

Сред набелязаните са мрежа, която според американските власти е изпрала десетки милиони долари годишно от поне 2023 г. насам, както и енергийни компании, за които се твърди, че са участвали в кражби на гориво и трафик на фентанил.

Министерството на финансите предупреди в изявлението си, че чуждестранни банки също могат да бъдат засегнати от санкции, ако правят бизнес с посочените лица и компании.