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Отвориха 700-годишни кралски гробници в Барселона и откриха смущаваща загадка

Изследователи откриха 25 останки в осем кралски гробници, а самоличността им не съвпада с исторически приписваната им

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юли 2026, 12:01
град Барселона площад
Барселона   
Източник: iStock/GettyImages

К огато изследователи в Барселона наскоро отвориха вековни кралски гробници, те разкриха смущаваща загадка: няколко от тях съдържаха погрешните хора, съобщава Fox News.

Ексхумациите се състояха в Кралския манастир „Санта Мария де Педралбес“ в Барселона, Испания – почти 700-годишен готически манастир, основан от кралица Елисенда де Монкада.

Съпругата на крал Хайме II Арагонски, Елисенда, основава манастира през 1326 г. и за да отбележат 700-годишнината му, изследователите приключиха мултидисциплинарно проучване на неговите средновековни гробници.

Местните власти вече споделиха първите резултати от тригодишен проект за разкопки и изследвания, който доведе до няколко неочаквани открития. Те установиха, че много от останките не принадлежат на хората, на които са били приписвани гробниците.

„Едно от най-значимите открития на проекта е, че отварянето на няколко гробници показа, че исторически приписаната им самоличност не съответства задължително на откритите вътре останки“, се посочва в съобщението за медиите.

„В гробницата на Артау де Фосес изследователите не откриха мъжки индивидуален скелет. Вместо това те откриха останките на петима души: две възрастни жени и три деца“, отбелязват още учените.

Броят на намерените скелети е бил изключително изненадващ, заяви Енрик Пуга, служител по комуникациите на Кралския манастир „Санта Мария де Педралбес“.

Пуга съобщи, че изследователите не са очаквали да открият останките на 25 души в осем гробници и са били още по-изненадани да открият над 200 археологически проби, включително погребални дарове и запазени растения. „Отварянето показа последващи повторни отваряния и промени, което означава, че не винаги намираме лицето, идентифицирано с гробницата“, каза той.

„Такъв е случаят с гробницата на Франческа Сапортела, втората игуменка на манастира, където са намерени поне девет индивида от по-късни хронологични периоди, някои с рани от хладно оръжие, както и женски торс, мумифициран с останки от фетус. Игуменката я няма сред нито едни от идентифицираните останки“, добави Пуга.

Той отбеляза, че е било „успокоително“ да се установи, че дървената кутия, съхраняваща гробницата на кралицата, датира от средновековния период и е останала в отлично състояние.

Изследователите установиха, че кралица Елисенда е била погребана в прости, скромни дрехи, въпреки че е била кралица и че останките ѝ показват здравословни състояния, обикновено свързвани със старостта.

„Благодарение на археоботническия анализ успяхме да идентифицираме няколко различни погребални ритуала, с растения, свързани с подготовката на тялото, като розмарин, но също и флорални дарове със символичен компонент“, добави той.

„Последващото повторно отваряне на някои гробници ни дава много информация за погребалната култура. ... Вътре в някои гробници, някои от които обвити в снопове, открихме много предмети от ежедневния живот от онова време“, разкрива Пуга.

Допълнителни ДНК тестове са планирани до 2027 г. Досега изследователите са възстановили около 6% от генома на кралица Елисенда, което им позволява да направят предварителни оценки за някои от нейните пигментационни черти, според проекта.

Пуга добави, че цялото изследване е извършено с одобрението на монашеската общност в манастира. „Въпреки това последната воля на кралица Елисенда винаги ще бъде уважена, а тя гласи, че всички изследвани останки трябва да бъдат върнати в манастира, за да бъдат погребани на същото място, където са били поставени първоначално“, каза Пуга.

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Като цяло Пуга заяви, че резултатите са предоставили „значими прозрения относно XIV в.“. „След като всички проби бъдат анализирани, тази информация за погребенията в един женски център на властта ще позволи разбирането на средновековното каталунско общество“, каза той.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Fox News    
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