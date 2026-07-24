Отвориха 700-годишни кралски гробници в Барселона и откриха смущаваща загадка

К огато изследователи в Барселона наскоро отвориха вековни кралски гробници, те разкриха смущаваща загадка: няколко от тях съдържаха погрешните хора, съобщава Fox News.

Ексхумациите се състояха в Кралския манастир „Санта Мария де Педралбес“ в Барселона, Испания – почти 700-годишен готически манастир, основан от кралица Елисенда де Монкада.

Съпругата на крал Хайме II Арагонски, Елисенда, основава манастира през 1326 г. и за да отбележат 700-годишнината му, изследователите приключиха мултидисциплинарно проучване на неговите средновековни гробници.

Местните власти вече споделиха първите резултати от тригодишен проект за разкопки и изследвания, който доведе до няколко неочаквани открития. Те установиха, че много от останките не принадлежат на хората, на които са били приписвани гробниците.

„Едно от най-значимите открития на проекта е, че отварянето на няколко гробници показа, че исторически приписаната им самоличност не съответства задължително на откритите вътре останки“, се посочва в съобщението за медиите.

„В гробницата на Артау де Фосес изследователите не откриха мъжки индивидуален скелет. Вместо това те откриха останките на петима души: две възрастни жени и три деца“, отбелязват още учените.

Броят на намерените скелети е бил изключително изненадващ, заяви Енрик Пуга, служител по комуникациите на Кралския манастир „Санта Мария де Педралбес“.

Пуга съобщи, че изследователите не са очаквали да открият останките на 25 души в осем гробници и са били още по-изненадани да открият над 200 археологически проби, включително погребални дарове и запазени растения. „Отварянето показа последващи повторни отваряния и промени, което означава, че не винаги намираме лицето, идентифицирано с гробницата“, каза той.

„Такъв е случаят с гробницата на Франческа Сапортела, втората игуменка на манастира, където са намерени поне девет индивида от по-късни хронологични периоди, някои с рани от хладно оръжие, както и женски торс, мумифициран с останки от фетус. Игуменката я няма сред нито едни от идентифицираните останки“, добави Пуга.

Той отбеляза, че е било „успокоително“ да се установи, че дървената кутия, съхраняваща гробницата на кралицата, датира от средновековния период и е останала в отлично състояние.

Изследователите установиха, че кралица Елисенда е била погребана в прости, скромни дрехи, въпреки че е била кралица и че останките ѝ показват здравословни състояния, обикновено свързвани със старостта.

„Благодарение на археоботническия анализ успяхме да идентифицираме няколко различни погребални ритуала, с растения, свързани с подготовката на тялото, като розмарин, но също и флорални дарове със символичен компонент“, добави той.

„Последващото повторно отваряне на някои гробници ни дава много информация за погребалната култура. ... Вътре в някои гробници, някои от които обвити в снопове, открихме много предмети от ежедневния живот от онова време“, разкрива Пуга.

Допълнителни ДНК тестове са планирани до 2027 г. Досега изследователите са възстановили около 6% от генома на кралица Елисенда, което им позволява да направят предварителни оценки за някои от нейните пигментационни черти, според проекта.

Пуга добави, че цялото изследване е извършено с одобрението на монашеската общност в манастира. „Въпреки това последната воля на кралица Елисенда винаги ще бъде уважена, а тя гласи, че всички изследвани останки трябва да бъдат върнати в манастира, за да бъдат погребани на същото място, където са били поставени първоначално“, каза Пуга.

Като цяло Пуга заяви, че резултатите са предоставили „значими прозрения относно XIV в.“. „След като всички проби бъдат анализирани, тази информация за погребенията в един женски център на властта ще позволи разбирането на средновековното каталунско общество“, каза той.