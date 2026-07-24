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След 25 години и три деца: Ева Херцигова се омъжи за Грегорио Марсиай в Италия

След четвърт век съвместен живот и трима синове, супермоделът Ева Херцигова и италианският бизнесмен Грегорио Марсиай сключиха брак. Двойката организира интимна и стилна церемония в Торино, заобиколена от семейството и най-близките си приятели

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 13:18
След 25 години и три деца: Ева Херцигова се омъжи за Грегорио Марсиай в Италия
Източник: Getty Images

Е ва Херцигова официално е женена жена. 53-годишният чешки супермодел, станала световноизвестна с емблематичната първа кампания на Wonderbra, сключи брак с италианския бизнесмен Грегорио Марсиай след 25 години съвместен живот, пише PEOPLE.

Двойката си каза „Да“ на интимна религиозна церемония в църквата „Сан Вито“ в Торино, Италия. За специалния си ден Херцигова заложи на елегантна рокля с миди кройка в бохемски стил, с волани и ръкави тип пелерина, съчетана със сандали на ток с панделки. Косата ѝ бе оформена в изчистен кок, украсен с бяло цвете.

49-годишният младоженец пристигна пред храма с класически Aston Martin V8, придружен от тримата синове на двойката — Джордж (18 г.), Филип (15 г.) и Едуард (13 г.).

След църковния брак младоженците се отправиха към Палацо Кариняно за гражданската церемония, а по-късно посрещнаха гостите си на празничен прием в ресторант със звезда Мишлен. Сред присъстващите бяха и световни имена от модната индустрия, включително моделите Марпеса Хенинк, Кармен Кас и Мариякарла Босконо.

  • Любов от пръв поглед след 11 септември

Историята на Херцигова и Марсиай започва през 2001 г. Самолетът на модела за Ню Йорк е приземен в Италия заради терористичните атаки от 11 септември, където съдбата я среща с италианския бизнесмен.

В интервю от 2007 г., докато е бременна с първото им дете, Херцигова споделя, че за нея официалният брак никога не е бил фикс идея:

„Казах на Грег, че един ден ще се омъжа за него заради децата. Но за мен любовта ни е написана в сърцето ми. Нямам нужда да я нося на лист хартия.“

Преди това моделът бе омъжена за барабаниста на Bon Jovi Тико Торес, с когото сключиха брак през 1996 г. и се разведоха две години по-късно.

„Много момичета искат сватбата само заради голямата бяла рокля“, признава по-късно Херцигова. „Аз вече имах такава, но чак сега разбирам по-дълбокото значение на тази стъпка.“

През годините Херцигова често споделяше моменти от романтичния им живот в социалните мрежи, публикувайки техни общи снимки и трогателни послания за празниците.

Кариерата на чешкия супермодел започва на 16-годишна възраст след победа в конкурс за красота. През 1994 г. тя се превръща в световен феномен с легендарната реклама на Wonderbra и слогана „Hello Boys“. Освен на модния подиум, тя има успешни участия и в редица филмови продукции.

Редактор: Стела Христова
Ева Херцигова сватба супермодел Грегорио Марсиай Wonderbra Италия мода булчинска рокля
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