С наркотици зад волана: Кола се вряза в уличен стълб във Варна

Ш офьор с положителна проба за наркотици сакатастрофира в петък сутринта във Варна. Той се вряза с автомобила си в стълб от уличното осветление и пътен знак. Временно беше блокирано движението, това предизвика сериозно задръстване. Сигналът за катастрофата на ул. „Георги Бенковски“ в широкия център на Варна е подаден малко след 7:30 часа, съобщи NOVA.

При силния удар осветителният стълб е съборен на земята. На място пристигнал полицейски екип, който извършил тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата за алкохол е отрицателна, но тази за наркотици е отчела наличие на амфетамини и метамфетамини.

Шофьорът е получил рана на главата, но е отказал да бъде транспортиран до болница за допълнителен преглед. Проверките продължават.