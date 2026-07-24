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Японският премиер Санае Такаичи сподели, че спи „от нула до три часа“ на нощ

Признанието на първата жена министър-председател на Япония, Санае Такаичи, че спи между нула и три часа на денонощие, предизвика остра вълна от реакции. Дебатът за преумората и работохолизма в страната отново излезе на преден план

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 12:21
Японският премиер Санае Такаичи сподели, че спи „от нула до три часа“ на нощ
Министър-председателят на Япония Санае Такаичи   
Източник: Getty

П о време на официалния празник „Ден на морето“ в Япония, когато повечето хора търсят спасение от летните жеги на плажа, премиерът на страната Санае Такаичи избра да прекара времето си над купчини от документи.

Публикация на Такаичи в социалните мрежи, с която тя съобщи, че е успяла да „спи цели пет часа за първи път от векове“ вместо обичайните за нея „от нула до три часа“, предизвика мащабен национален дебат относно опасностите от системното лишаване от сън и културата на преумора. Такаичи сподели още, че е прекарала оскъдното си свободно време в гладене на бельо, шиене на поли и закрепване на копчета, пише The New York Times.

Публикацията, събрала над 31 милиона гледания, имаше за цел да я представи като отдаден лидер, но вместо това предизвика остри критики от страна на опозицията.

  • „Почивката също е работа“

Опозиционният депутат Тору Кунишиге предупреди, че продължителното лишаване от сън води до състояние, подобно на опиянение, което застрашава националната сигурност и правилното вземане на решения. Неговият колега Хироюки Кониши дори призова за оставката ѝ, заявявайки, че работата на министър-председателя е да определя политики, а не да се губи в детайлите на всеки документ.

Същевременно Юичиро Тамаки, лидер на популистка партия, подчерта, че въпреки старанието ѝ, „почивката също е част от задълженията“.

От друга страна, анализатори като проф. Йоко Ивама посочиха, че като първата жена начело на японското правителство, Такаичи е подложена на двоен натиск — освен държавните си задължения, тя трябва сама да се справя и с домакинството, за разлика от предишните лидери мъже, разчитали на съпругите си.

  • Културата на „кароши“ и политическият натиск

Япония отдавна е известна със своя суров трудов етикет, където продължителният извънреден труд се възприема като знак за лоялност. Обществото все още носи белезите от случаите на „кароши“ (смърт от преумора) — феномен, който през 2016 г. доведе до законодателни ограничения за извънредния труд след самоубийството на млада служителка в рекламен гигант.

Откакато влезе в политиката през 90-те години, Такаичи гради имидж на безкомпромисен работохолик. При встъпването си в длъжност миналата година тя обеща да „работи, работи, работи, работи и работи“.

Това обаче не е първият случай, в който навиците ѝ предизвикват напрежение — преди месеци тя бе критикувана за това, че е викала сътрудниците си на работа в 3 часа сутринта заради повреден факс у дома.

Редактор: Стела Христова
Санае Такаичи Япония преумора лишаване от сън кароши работохолизъм политика трудова култура обществен дебат
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