Японският премиер Санае Такаичи сподели, че спи „от нула до три часа“ на нощ

П о време на официалния празник „Ден на морето“ в Япония, когато повечето хора търсят спасение от летните жеги на плажа, премиерът на страната Санае Такаичи избра да прекара времето си над купчини от документи.

Публикация на Такаичи в социалните мрежи, с която тя съобщи, че е успяла да „спи цели пет часа за първи път от векове“ вместо обичайните за нея „от нула до три часа“, предизвика мащабен национален дебат относно опасностите от системното лишаване от сън и културата на преумора. Такаичи сподели още, че е прекарала оскъдното си свободно време в гладене на бельо, шиене на поли и закрепване на копчета, пише The New York Times.

Публикацията, събрала над 31 милиона гледания, имаше за цел да я представи като отдаден лидер, но вместо това предизвика остри критики от страна на опозицията.

On July 20, 2026, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sparked nationwide controversy after posting on social media that she routinely sleeps only zero to three hours a night. Instead of generating sympathy for her demanding workload, the statement dre… https://t.co/mh4UHPSktv pic.twitter.com/bv022hGg1b — Japan Daily (@Japandailydotjp) July 22, 2026

„Почивката също е работа“

Опозиционният депутат Тору Кунишиге предупреди, че продължителното лишаване от сън води до състояние, подобно на опиянение, което застрашава националната сигурност и правилното вземане на решения. Неговият колега Хироюки Кониши дори призова за оставката ѝ, заявявайки, че работата на министър-председателя е да определя политики, а не да се губи в детайлите на всеки документ.

Същевременно Юичиро Тамаки, лидер на популистка партия, подчерта, че въпреки старанието ѝ, „почивката също е част от задълженията“.

От друга страна, анализатори като проф. Йоко Ивама посочиха, че като първата жена начело на японското правителство, Такаичи е подложена на двоен натиск — освен държавните си задължения, тя трябва сама да се справя и с домакинството, за разлика от предишните лидери мъже, разчитали на съпругите си.

Културата на „кароши“ и политическият натиск

Япония отдавна е известна със своя суров трудов етикет, където продължителният извънреден труд се възприема като знак за лоялност. Обществото все още носи белезите от случаите на „кароши“ (смърт от преумора) — феномен, който през 2016 г. доведе до законодателни ограничения за извънредния труд след самоубийството на млада служителка в рекламен гигант.

Откакато влезе в политиката през 90-те години, Такаичи гради имидж на безкомпромисен работохолик. При встъпването си в длъжност миналата година тя обеща да „работи, работи, работи, работи и работи“.

Това обаче не е първият случай, в който навиците ѝ предизвикват напрежение — преди месеци тя бе критикувана за това, че е викала сътрудниците си на работа в 3 часа сутринта заради повреден факс у дома.