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Главният заподозрян за изчезването на Мади Маккан нападна полицаи в Германия

Осъденият сексуален престъпник Кристиан Брюкнер, смятан за основен заподозрян за изчезването на малката Маделин Маккан, е ранил полицай при инцидент пред супермаркет в германския град Кил. До сблъсъка се стигнало след опит да бъде спрян да снима

Стела Христова Стела Христова

24 юли 2026, 12:47
Главният заподозрян за изчезването на Мади Маккан нападна полицаи в Германия
Кристиан Брюкнер е ранил полицай при инцидент пред супермаркет в германския град Кил   
Източник: БТА

49-годишният германец Кристиан Брюкнер, който е основният заподозрян за изчезването на 3-годишната Маделин Маккан през 2007 г., отново попадна в ареала на правоохранителните органи. Този път той е обвинен в нападение над униформени служители пред магазин в град Кил, Северна Германия.

Инцидентът е възникнал, след като Брюкнер започнал да снима полицаи с мобилния си телефон. На молбата им да предаде устройството, тъй като органите на реда не желаели да бъдат заснемани, той категорично отказал.

„По време на полицейската намеса бе извършено физическо нападение и бе оказана съпротива срещу служителите на реда“, съобщи говорителка на полицията в Кил пред германското издание Der Spiegel.

В резултат на сблъсъка един от полицаите е получил контузия на коляното, а срещу Брюкнер е започнато ново разследване.

Защитата на заподозрения бързо реагира на обвиненията. Неговият адвокат Филип Маркорт омаловажи случилото се:

„Снимката е направена от разстояние над 40 метра и не представлява никакъв проблем. Това поведение на властите е равносилно на преследване на невинен човек.“

  • Живот под строго наблюдение

Кристиан Брюкнер беше освободен от затвора в Зенде, Германия, през септември миналата година, след като излежа 7-годишна присъда за изнасилването на 72-годишна американка в Португалия през 2005 г.

След излизането му на свобода той бе преместен в Ноймюнстер, където бе посрещнат с враждебност от местните жители. Поради опасения за сигурността му и последвали опити да потърси сметка от прокурорите по случая „Маккан“, той се отправи към Кил. Там Брюкнер бе забелязан да живее в палатка под денонощна полицейска охрана срещу евентуални саморазправи.

Към момента паспортът на Брюкнер е анулиран, той носи електронна гривна за проследяване и е задължен да спазва строг режим на придвижване, определен от властите.

  • Случаят „Маделин Маккан“

Германските власти за първи път обявиха публично през 2020 г., че разследват Брюкнер за изчезването на малката британка. Мади Маккан изчезна на 3 май 2007 г. от ваканционен апартамент в португалския курорт Прая да Луз, докато родителите ѝ вечеряха в близък ресторант.

Въпреки че през 2022 г. бе официално обявен за заподозрян от португалската прокуратура, срещу него все още няма повдигнато официално обвинение конкретно за отвличането на детето. През 2024 г. той бе оправдан по други три обвинения в изнасилване и две за сексуално насилие над деца в Португалия.

Брюкнер продължава да отказва разпити от британските разследващи органи, но от Скотланд Ярд потвърждават, че продължават да работят в сътрудничество с колегите си от Германия и Португалия.

Редактор: Стела Христова
Кристиан Брюкнер Маделин Маккан Разследване Заподозрян Нападение над полицаи Кил Германия Португалия Изнасилване
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