България

Отиде си дългогодишният общински съветник от БСП Милка Христова

Тъжната вест съобщи нейният син

24 юли 2026, 12:52
Отиде си дългогодишният общински съветник от БСП Милка Христова
Източник: БГНЕС

Т ази сутрин е починала Милка Христова – дългогодишен общински съветник в Столичния общински съвет от БСП и бивш заместник-председател на СОС.

Тъжната вест съобщи нейният син Георги с емоционално послание в социалните мрежи: „Днес рано сутринта ни напусна Милка Христова. Не мога да си представя някой да е имал по-добра, всеотдайна, честна, грижовна и любвеобилна майка, съпруга и сестра. Цял живот живееше за другите. Ще ни липсваш, майко. Вярвам, че си на по-добро място и ще бдиш над нас“.

Милка Христова е родена на 5 октомври 1957 г. в Балчик. Завършила е магистратури по управление на стопанските дейности, право и педагогика. През годините тя беше сред активните представители на БСП в Столичния общински съвет, където заемаше и поста заместник-председател.

 

 

Източник: БГНЕС    
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