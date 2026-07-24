България

Васил Терзиев освободи от длъжност директора на СПТО Николай Савов

Считано от понеделник управленското кормило на инсталацията поема Юлиан Даскалов, който е утвърден експерт с над седемнадесетгодишен международен опит в сферата на екологичната логистика рециклирането и управлението на боклука

24 юли 2026, 12:39
Васил Терзиев освободи от длъжност директора на СПТО Николай Савов
Източник: БТА

К метът на София Васил Терзиев освободи от длъжност и д директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов. Считано от понеделник управленското кормило на инсталацията поема Юлиан Даскалов, който е утвърден експерт с над седемнадесетгодишен международен опит в сферата на екологичната логистика рециклирането и управлението на боклука.

От Столична община мотивират кадровата рокада с преминаването към следващ етап от развитието на предприятието и мащабните усилия за пълна модернизация на общинската система за управление на отпадъците

Смяната на ръководството идва след интензивен период на политическо напрежение и поредица от остри обвинения срещу Николай Савов, който бе назначен на поста временно в края на 2023 година.

Основен източник на критиките бе общинската група на ГЕРБ СДС в СОС, която през цялата изминала година осъществяваше систематичен натиск срещу управлението на завода. През юни и октомври 2024 година от ГЕРБ-СДС алармираха, че заводът заравя огромни количества непреработен отпадък в депо Садината и че качеството на горивото е изключително ниско, което поставя под риск лиценза на съоръжението.

През декември 2024 г. общинските съветници от ГЕРБ-СДС сезираха Прокуратурата за евентуална документална измама. Поводът бе официално писмо от предприятието до РИОСВ-София за извършена техническа грешка в подаваните от май насам данни за депонирания боклук . Според опозицията това е било умишлено фалшифициране на статистики с цел занижаване на реалните показатели.

Савов бе подложен на атаки и след инцидент с открит труп на депото, когато от ГЕРБ отново поискаха оставката му. В разгара на напрежението бившият вече директор заведе дело за клевета срещу съветниците от опозицията и бе викан на разпит в Прокуратурата във връзка с натрупани проверки от институциите.

Юлиан Даскалов

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Източник: Столичната община/NOVA

Юлиан Даскалов е експерт с над 17 години международен опит в управлението на отпадъци, рециклирането и екологичната логистика. Професионалната му кариера е свързана с управлението на заводи за рециклиране, депа, системи за разделно събиране и мащабни индустриални проекти в България, Сърбия и Северна Македония.

Работил е на ръководни позиции в едни от водещите компании в сектора, като има богат практически опит в изграждането на производствени структури от нулата, преструктурирането на предприятия, оптимизирането на логистични процеси и управлението на големи оперативни екипи.

Като главен изпълнителен директор на „Юнитрейд Клъстер“ ръководи регионалната дейност на компанията в България, Сърбия и Северна Македония, включително изграждането на завод за рециклиране, регионални депа и организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Преди това като изпълнителен директор на „Екоколект“ разширява системата за разделно събиране до обслужване на население от над един милион души и реализира значителен ръст на организацията.

Последната му позиция е заместник-управител на „Юнитрейд БГ“, където ръководи проект за цялостно преструктуриране на производствени и логистични бази, модернизация на машинния парк и оптимизация на оперативните процеси.

Юлиан Даскалов е магистър по международен бизнес от Нов български университет и бакалавър по телекомуникационна информатика от Университета по телекомуникации и пощи.

Източник: БГНЕС    
Васил Терзиев Столична община Управление на отпадъците Николай Савов Завод за боклук ГЕРБ-СДС Кадрова смяна Политическо напрежение Прокуратура Скандал
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