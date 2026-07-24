Българите в Гърция могат да получат по 150 евро за дете

Българските семейства в Гърция могат да получат еднократна помощ от 150 евро за дете, ако отговарят на условията и данните им са вписани правилно в гръцките регистри.

Българските граждани, които живеят и работят в Гърция, могат да получат еднократна извънредна помощ от 150 евро за всяко дете, ако са данъчни жители на страната и отговарят на определените условия.

Помощта е част от мерките на гръцкото правителство за подкрепа на семейните доходи. Тя не е редовна месечна добавка, а еднократно плащане за всяко дете, вписано като зависим член в данъчната декларация.

До края на август е предвидено допълнително изплащане за семейства с деца, родени между 1 януари 2025 г. и 31 юли 2026 г., които не са получили сумата при първото плащане.

Кои българи могат да получат парите

Право на помощта могат да имат българи, които живеят и работят в Гърция, имат статут на данъчни жители, подали са данъчната си декларация в срок и покриват доходните изисквания.

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За семейство с едно дете доходната граница е 40 000 евро. При две деца тя е 45 000 евро, а при три – 50 000 евро. За всяко следващо дете границата се увеличава с още 5000 евро.

При самотен родител пределът е 39 000 евро за едно дете и нараства с по 5000 евро за всяко следващо.

Какво представляват AFM и AMKA

За получаването на помощта е важно данните на детето да са отразени правилно в гръцките регистри.

AFM е гръцкият данъчен номер. Той служи за идентифициране на човека пред данъчната администрация AADE.

AMKA е социалноосигурителният номер в Гърция. Той се използва при работа, осигуряване, здравни услуги и социални плащания.

За деца, родени през 2025 г., трябва да се провери дали са вписани като зависими членове в данъчната декларация и дали данните им в регистрите съвпадат.

При дете, родено през 2026 г., което още няма AFM, родителят трябва да поиска издаването му до 10 август, за да може помощта да бъде преведена. Това изискване е посочено изрично от гръцката данъчна администрация.

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Добре е родителите да проверят и дали AFM на детето е свързан с неговия AMKA. Гръцката система за семейни помощи използва тези номера за сверяване на данните, а при несъответствие може да се наложи информацията да бъде поправена.

Не се подава отделно заявление

Помощта се определя според данните в данъчните декларации и регистрите на AADE и се превежда автоматично. Не се подава отделно заявление само за получаването на сумата.

Семейство с едно дете получава 150 евро, с две деца – 300 евро, а с три – 450 евро.

При обща данъчна декларация цялата сума се превежда на съпруга или партньора, посочен като данъчно задължено лице. При отделни декларации помощта за общите деца се разделя между двамата родители.

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Проверете банковата си сметка

Парите се превеждат по банковата сметка, посочена пред гръцката данъчна администрация. Ако не е въведен IBAN или номерът на сметката е сгрешен, плащането може да се забави.

AADE е установила хиляди случаи с липсваща или грешно посочена банкова сметка и изпраща съобщения на засегнатите семейства, за да поправят данните си.

Затова българските родители, които очакват помощта, трябва да проверят: