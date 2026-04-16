Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

З апочна обратното броене до началото на трите етапа от Джиро д‘Италия, на които България ще бъде домакин. Официалният старт, наречен „Гранде Партенца“, ще бъде в Несебър на 8-и май, предава NOVA.

Пред катедралния храм „Свети Александър Невски“ в София се намира специалният часовник, който отброява времето до старта на Джирото. Той беше открит на церемония по-рано днес. Така нареченият „Тудор тотем“ ще остане на площада, за да напомня на софиянци за предстоящото голямо спортно събитие.

България ще бъде домакин на едно от най-големите спортни събития през 2026 година

Колоездачите ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и ще завършат своя тур в София на площада пред катедралния храм. Първият етап е от Несебър до Бургас и е с дължина 156 километра.

„Хората ще видят най-вече красотите на Черноморието. Розовото ще бъде един интересен акцент, не само заради битката за розовата фланелка, но и преминаването покрай Атанасовското езеро, което е едно от двете уникални езера в Европа с розов цвят”, каза журналистът Симеон Кючуков.



Вторият етап е от Бургас до Велико Търново. Колоната ще премине през Стара планина – Вратник, Бяла, Лясковския манастир, което е едно ново, сравнително непознато изкачване дори за колоездачите в България, каза още Кючуков.



Третият и последен етап, на който България е домакин, е от Пловдив до София, като колоездачите ще навлязат в столицата през бул. „Самоковско шосе“, където ремонтът на настилката все още продължава.

Паралелно с това се ремонтират и участъци от бул. „Цариградско шосе“. Димитър Петров, общински съветник в СОС каза, че на Цариградско шосе се запълват дупки от експлоатация и ще бъдат покрити по-опасните участъци за шосейното колоездене. Булевардът ще бъде затворено за девет часа на 10-и май от 12:00 до 21:00, като ще има различни активности в лентата за Пловдив, която ще бъде отворена за публика.

Финалът ще е на площад „Св. Александър Невски”. Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев каза, че България не е била домакин на толкова голямо международно спортно събитие и, че в годините е доказано, че Джирото носи след себе си огромен туристически поток.

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

Валерио Бианко, организатор на събитието, каза, че са много впечатлени от организацията и от държавата. „Колоезденето е спорт, който обединява, а България е идеална за тази цял, защото обединява различни култури и традиции”, допълни Бианко.

Джиро д‘Италия привлича повече от 700 милиона телевизионни зрители всяка година от над 200 държави.