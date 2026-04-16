България

Започна обратното броене до началото Джиро д'Италия в България

Официалният старт ще бъде в Несебър на 8 май

16 април 2026, 20:12
Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ
Акция

Акция "купен вот" в няколко града, блокада и арести
Почина котаракът Румен – любимецът на хиляди българи в социалните мрежи

Почина котаракът Румен – любимецът на хиляди българи в социалните мрежи
Конституционният съд отбеляза 35 години от създаването си във Велико Търново

Конституционният съд отбеляза 35 години от създаването си във Велико Търново
МЗ: Нови случаи на морбили са регистрирани в страната

МЗ: Нови случаи на морбили са регистрирани в страната

"Ела бързо, горя, изгорях": Търсят кръводарители за жената, подпалена от мъжа си в Силистренско
До 15 пъти разлика в цените на едни и същи лекарства в държавни болници

До 15 пъти разлика в цените на едни и същи лекарства в държавни болници
Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

З апочна обратното броене до началото на трите етапа от Джиро д‘Италия, на които България ще бъде домакин. Официалният старт, наречен „Гранде Партенца“, ще бъде в Несебър на 8-и май, предава NOVA.

Пред катедралния храм „Свети Александър Невски“ в София се намира специалният часовник, който отброява времето до старта на Джирото. Той беше открит на церемония по-рано днес. Така нареченият „Тудор тотем“ ще остане на площада, за да напомня на софиянци за предстоящото голямо спортно събитие.

България ще бъде домакин на едно от най-големите спортни събития през 2026 година

Колоездачите ще преминат през Бургас, Велико Търново, Пловдив и ще завършат своя тур в София на площада пред катедралния храм. Първият етап е от Несебър до Бургас и е с дължина 156 километра.

 „Хората ще видят най-вече красотите на Черноморието. Розовото ще бъде един интересен акцент, не само заради битката за розовата фланелка, но и преминаването покрай Атанасовското езеро, което е едно от двете уникални езера в Европа с розов цвят”, каза журналистът Симеон Кючуков.

Вторият етап е от Бургас до Велико Търново. Колоната ще премине през Стара планина – Вратник, Бяла, Лясковския манастир, което е едно ново, сравнително непознато изкачване дори за колоездачите в България, каза още Кючуков.

Третият и последен етап, на който България е домакин, е от Пловдив до София, като колоездачите ще навлязат в столицата през бул. „Самоковско шосе“, където ремонтът на настилката все още продължава.

Паралелно с това се ремонтират и участъци от бул. „Цариградско шосе“. Димитър Петров, общински съветник в СОС каза, че на Цариградско шосе  се запълват дупки от експлоатация и ще бъдат покрити по-опасните участъци за шосейното колоездене. Булевардът ще бъде затворено за девет часа на 10-и май от 12:00 до 21:00, като ще има различни активности в лентата за Пловдив, която ще бъде отворена за публика.

Финалът ще е на площад „Св. Александър Невски”. Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев каза, че България не е била домакин на толкова голямо международно спортно събитие и, че в годините е доказано, че Джирото носи след себе си огромен туристически поток.

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

Валерио Бианко, организатор на събитието, каза, че са много впечатлени от организацията и от държавата. „Колоезденето е спорт, който обединява, а България е идеална за тази цял, защото обединява различни култури и традиции”, допълни Бианко.

Джиро д‘Италия привлича повече от 700 милиона телевизионни зрители всяка година от над 200 държави.

Джиро дИталия България Колоездене
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена"

Преди 1 ден
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 22 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 23 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Свят Преди 47 минути

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър"-ите

България Преди 56 минути

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

България Преди 3 часа

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Любопитно Преди 3 часа

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Любопитно Преди 4 часа

Емилия

Емилия: Отказах първото участие в "Капките" заради дъщеря си

Любопитно Преди 4 часа

Звездата от „Американски пай“ Шанън Елизабет се присъедини към OnlyFans

Звездата от „Американски пай" Шанън Елизабет се присъедини към OnlyFans

Любопитно Преди 4 часа

Алекс Манингер

Бившият вратар на "Арсенал" и "Ливърпул" Алекс Манингер загина при нелепа катастрофа

Свят Преди 4 часа

Русия осъди полски военнопленник на 13 години затвор

Русия осъди полски военнопленник на 13 години затвор

Преди 5 часа

В деня на вота по NOVA: “Изборът на България: Решението си Ти!“

В деня на вота по NOVA: "Изборът на България: Решението си Ти!"

Любопитно Преди 5 часа

Момчето, стреляло в Турция, следвало масов убиец от САЩ

Момчето, стреляло в Турция, следвало масов убиец от САЩ

Свят Преди 5 часа

КЗК разследва картел при обществени поръчки

КЗК разследва картел при обществени поръчки

България Преди 5 часа

Разстреляха скандален бизнесмен насред Париж

Разстреляха скандален бизнесмен насред Париж

Свят Преди 6 часа

"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

Свят Преди 6 часа

<p>ЕК обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение</p>

Европейската комисия обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение

Свят Преди 6 часа

Новата визуална идентичност на KINO NOVA с номинация от престижните GEMA Awards

Новата визуална идентичност на KINO NOVA с номинация от престижните GEMA Awards

Любопитно Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

