Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Ремонтът ще продължи 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през цялото време, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи

2 октомври 2025, 06:54
Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)
Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност
Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион
Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)
Парламентът разглежда механизма за назначаване на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Деница Сачева: След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с България
Предупредиха за горолом на Витоша

"Топлофикация София" спира топлоподаването на целия столичен квартал "Дружба 2" и комплекс "Цариградски" от днес (2 октомври) до понеделник (6 октомври).

Ремонтът стартира с монтиране на спирателна арматура, която налага спирането на топлата вода, обясниха от "Топлофикация".

„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

Дружеството посочва, че ремонтът ще продължи 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през цялото време, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.

Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба 2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването.

8, а не 3 дни ще трае първоначалното спиране на топлата вода в "Дружба 2"

Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи вчера пред ресорната парламентарна комисия, че с директора на столичната ТЕЦ са се обединили около становището, че не може топлоподаването на столичния район да бъде спряно за 90 дни и заради това е изготвен подробен график, по който ще се извършват ремонтните дейности.

По думите на Станков ще се работи приоритетно по ремонтите на училищата и детските градини. 

"С ТЕЦ-София незабавно установихме контакт и в първия ден изпратих писмо до Столичния общински съвет и до кмета на София Васил Терзиев, с което изказах своето несъгласие, защото нормален подход би било такива ремонти да се извършат между март и октомври, когато сме извън отоплителния сезон", каза министърът. 

Той добави, че Министерството на енергетиката ще упражнява непрекъснат контрол при всички ремонтни дейности. 

Обявеният ремонт в столичния квартал "Дружба-2" ще отнеме 90 дни и трябва да се осъществи в периода от 9 часа на 2 октомври до 20 часа на 30 декември.

Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години, посочват от "Топлофикация".

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. 

Източник: БТА/Камелия Цветанова    
Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

