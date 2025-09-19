България

"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"

Според кмета хиляди семейства са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода в разгара на зимата

19 септември 2025, 19:12
Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство
Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието
Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме
Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС
Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска
Доц. Християна Бацелова е категорична - без паника, ръст на случаите на COVID-19, но няма натиск върху болниците

Доц. Християна Бацелова е категорична - без паника, ръст на случаите на COVID-19, но няма натиск върху болниците
Петър Петров,

Петър Петров, "Възраждане": Правилникът се заобикаля умишлено, за да се отнемат правомощия на президента
Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

П о моя инициатива създадохме работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация София“. Това информира кметът на столицата Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община. Повод за позицията на кмета е предстоящото спиране на топлоподаването в квартал „Дружба - 2“ за почти три месеца.

По думите на Терзиев целта на работната група е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството и да разгледаме различни варианти за неговото управление - включително и възможността да се привлече чуждестранен оператор с опит.

Според кмета хиляди семейства в „Дружба“ - 2 са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца в разгара на зимата.

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Можем да говорим много за това как стигнахме дотук и кои са виновниците - каква е историята на дружество с над два милиарда лева дълг, стара топлопреносна мрежа и клиенти, които не могат да разчитат на предлаганата услуга, допълни кметът.

Днес Терзиев е изпратил и официално искане до „Топлофикация“ за подробен график на ремонтите, за да може да се гарантира топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартала, съобщават още от Столичната община.

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти в София, останаха без жилища

Основните задачи пред следващото ръководство на „Топлофикация София“ са ясни, а моята отговорност като кмет е да има прозрачен избор на оператор, който възможно най-добре да отговори на тези изисквания, посочи Терзиев.

Той очерта следните изисквания: да бъдат направени инвестиции за обновяване на остарялата мрежа и изграждане на нови ко-генерационни мощности, да се гарантират социално поносими цени за хората, да се преструктурират дълговете към държавата и „Топлофикация“ да се превърне в дружество, което не е бреме, а носи приходи за общината.

Три месеца без парно и топла вода: Жители на "Дружба 2" излизат на протест

Като добър пример за успешно управление на общинските активи кметът посочи „Софийска вода“. През последните години загубите на вода там намаляха значително, което означава и по-малко източване на язовир „Искър“, въпреки нарасналото потребление в града, подчерта той.

За мен е приоритет като община да защитим интереса на гражданите и да гарантираме, че те ще получават качествена и надеждна услуга на поносими цени. Надявам се и на подкрепа от страна на Общинския съвет за предстоящото предложение да преминем към задълбочен анализ и последваща концесия на дружеството, допълни кметът.

Днес омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден след решението на „Топлофикация София“ да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
Топлофикация София Васил Терзиев Столична община Одит Топлоподаване Дългове Управление Концесия Ремонти на мрежата кв. Дружба 2
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
