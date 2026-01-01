Свят

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Турски гражданин е убит, а друг човек е бил ранен в Скопие

1 януари 2026, 19:23
Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година
Източник: Getty Images/iStock

Д вегодишно дете е в интензивно отделение след тежко нараняване от огнестрелно оръжие в РС Македония.

Според първоначална информация, цитирана от портала, детето е с огнестрелна рана в главата, като лекарите са установили наличие на метален фрагмент. Обстоятелствата, около които детето е получило нараняването, не са ясни. 

Вътрешният министърът на Република Северна Македония Панче Тошковски заяви, че случаят се разследва.

Загинал и ранени при престрелка в Северна Македония

Междувременно един човек е бил убит, а друг е бил ранен при инцидент на старата чаршия в центъра на Скопие в новогодишната нощ, съобщи Тошковски, предаде Телевизия 24.

Убитият е турски гражданин, а убийството е извършено с остър предмет. 

Младеж стреля напосоки в Скопие

В инцидента са участвали няколко души, всички от които са чуждестранни граждани, а разследването продължава.

Източник: БТА, Магдалена Димитрова    
Двегодишно дете Огнестрелна рана Скопие Северна Македония
Последвайте ни
Какво се промени с еврото в магазините от днес

Какво се промени с еврото в магазините от днес

Десетки загинали и над 100 ранени при пожар в Швейцария

Десетки загинали и над 100 ранени при пожар в Швейцария

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
5 най-интелигентни породи кучета

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 6 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 6 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

Тежка катастрофа край Луковит, загина младеж

България Преди 40 минути

След удара автомобилът се преобърнал по таван в канавка

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

България Преди 2 часа

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 562,10 мегаватчаса електроенергия

Снимката е илюстративна

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Свят Преди 4 часа

Ударът „е засилил“ решимостта на Русия бързо да постигне целите си в Украйна

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

Свят Преди 4 часа

Кулеба: За щастие пострадали няма

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

България Преди 5 часа

Грипът и острите респираторни заболявания се предават лесно, като особено уязвими са бременните жени, възрастните хора, малките деца, лицата с хронични заболявания и с отслабена имунна система

Доналд и Мелания Тръмп

Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

Свят Преди 6 часа

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

Любопитно Преди 6 часа

Много семейства се отправят към по-топъл климат за новогодишните празници

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

България Преди 7 часа

Снимката е илюстративна

Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

България Преди 7 часа

На 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута – еврото

NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

Любопитно Преди 8 часа

От 1 януари обновена визия имат и телевизионните канали NOVA NEWS и KINO NOVA

<p>Еликсирът на живота, който ще ви помогне след празниците</p>

Еликсирът на живота, който ще ви помогне след празниците

Любопитно Преди 8 часа

Организъм, претоварен с мазни храни и захар, хвърля всичките си ресурси върху храносмилането, оставяйки ви без енергия. За да „рестартирате“ метаболизма си експертите съветват да обърнете внимание на определена напитка

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Любопитно Преди 8 часа

Хората са насърчавани да преследват мечтите си през идната година, тъй като тя ще предложи множество златни възможности

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Любопитно Преди 9 часа

До 2026 г. представители на четири зодиакални знака ще се влюбят - Овен, Близнаци, Лъв и Везни. Астролозите смятат, че тези хора имат висока вероятност да срещнат истинската си сродна душа и да започнат нови, хармонични връзки

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

България Преди 9 часа

Общо 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на болница „Н.И. Пирогов“

Валдис Домбровскис

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

България Преди 9 часа

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

<p>Трагедия на Нова година &ndash; жена загина при пожар в София</p>

Трагедия на Нова година – жена загина при пожар в София

България Преди 9 часа

В последния ден на 2025 г. в страната са потушени 130 пожара

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Любов с неочакван край: Звездните раздели през 2025-а

Edna.bg

Когато звездите се издънят: Най-запомнящите се гафове на годината

Edna.bg

Манчестър Юнайтед се прицели в нападател от Висшата лига

Gong.bg

НА ЖИВО: Ливърпул 0:0 Лийдс

Gong.bg

След преминаването в евро: Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Nova.bg

Акция на пътя по Нова година: Хванаха 29 пияни и 4 дрогирани шофьори

Nova.bg