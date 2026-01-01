Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Д вегодишно дете е в интензивно отделение след тежко нараняване от огнестрелно оръжие в РС Македония.

Според първоначална информация, цитирана от портала, детето е с огнестрелна рана в главата, като лекарите са установили наличие на метален фрагмент. Обстоятелствата, около които детето е получило нараняването, не са ясни.

Вътрешният министърът на Република Северна Македония Панче Тошковски заяви, че случаят се разследва.

Загинал и ранени при престрелка в Северна Македония

Междувременно един човек е бил убит, а друг е бил ранен при инцидент на старата чаршия в центъра на Скопие в новогодишната нощ, съобщи Тошковски, предаде Телевизия 24.

Убитият е турски гражданин, а убийството е извършено с остър предмет.

В инцидента са участвали няколко души, всички от които са чуждестранни граждани, а разследването продължава.