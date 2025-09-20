България

"Топлофикация София" разясни за ремонта в "Дружба" - 2: Ще има прекъсване на топлоподаването само за 2 - 3 дни

По думите на Петър Петров ремонтът е крайно наложителен заради силно влошеното техническо състояние на съоръженията

20 септември 2025, 18:22
И зпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров е провел разговор с министъра на енергетиката Жечо Станков, на който е представил подробности за предстоящия ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството пред NOVA.

По думите на Петров ремонтът е крайно наложителен заради силно влошеното техническо състояние на съоръженията. Дружеството е направило опити да се справи със собствени средства, но досега е успяло да подмени само малка част от нужните участъци.

Жечо Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт

Според уточненията, спирането на топлоподаването няма да продължи през целия предвиден период от 90 дни. В началото ще има прекъсване само за 2–3 дни, за да бъдат монтирани спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ремонтните дейности ще започнат поетапно – първо в блоковете, където има детски градини и училища, а след това ще обхванат следващите карета.

"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"

Петров е информирал министъра и за очакваните ползи от проекта – значително намаляване на авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, както и подобряване на топлоподаването в по-високите части на София, като „Младост 4“, „Малинова долина“ и „Лозенец“.

„С реализирането на този проект проблемът в квартала ще бъде решен за поне 30 години напред“, подчерта изпълнителният директор на „Топлофикация София“.

