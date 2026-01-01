България

Слънце и бавно затопляне в първия ден на Новата година

Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°

1 януари 2026, 06:52
Как посрещат Нова година в големите градове в България

Как посрещат Нова година в големите градове в България
Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?

Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?
Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане
Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото

Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото
Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?
България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените

България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените
Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени
Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

Д нес ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад, но до вечерта ще се ориентира от югозапад и с него ще започне бързо затопляне. Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°.

Атмосферното налягане преди обяд ще продължи да се повишава и ще бъде около средното за месеца. В следобедните часове слабо ще се понижи.

В планините ще бъде предимно слънчево, но много студено. Ще духа силен северозападен вятър и ще има условия за измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен от запад, но до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 2°-5°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 7 мин.

Луната в София залязва в 6 ч. и 00 мин. и изгрява в 14 ч. и 39 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

Източник: НИМХ    
Време Температури Вятър Слънчево време Планини Черноморие София Изгрев и залез Атмосферно налягане Фаза на Луната
Последвайте ни
Слънце и бавно затопляне в първия ден на Новата година

Слънце и бавно затопляне в първия ден на Новата година

Васильовден и Сурваки - обичаи, гадания и кой празнува имен ден

Васильовден и Сурваки - обичаи, гадания и кой празнува имен ден

Честита Нова година: 2026, когато думите имат значение

Честита Нова година: 2026, когато думите имат значение

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията за Нова година

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията за Нова година

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 6 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 6 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво ще стане с огромната украинска армия след войната

Какво ще стане с огромната украинска армия след войната

Свят Преди 8 часа

За финансирането на въоръжените си сили Украйна харчи около 30% от брутния си вътрешен продукт

<p>Светът на ръба на нови кризи: Най-горещите точки през 2026 година&nbsp;</p>

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

Свят Преди 9 часа

ACLED – глобален проект за мониторинг, който проследява политическото насилие и безредиците – идентифицира районите с най-голям риск от ескалация през 2026 г.

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

България Преди 10 часа

Електричеството в целия град е било спряно за около 40 мин

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем

<p>Скандалите, които шокираха света през 2025 г.</p>

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Свят Преди 11 часа

Между втория мандат на Доналд Тръмп и мащабните корупционни скандали, избухнали в различни части на света – с какво ще запомним 2025 г.

Почина големият актьор Георги Георгиев-Гец

Почина големият актьор Георги Георгиев-Гец

България Преди 11 часа

Първият му спектакъл на сцената на театъра е на 24 април 1975 г.

Тежка катастрофа стана в Благоевград

Тежка катастрофа стана в Благоевград

България Преди 12 часа

Единият автомобил е изхвърчал от пътя, има загинал

Си пожела Тайван в новогодишното си обръщение

Си пожела Тайван в новогодишното си обръщение

Свят Преди 13 часа

Си: Китайският народ от двете страни на Тайванския пролив е свързан

Дъщерята на Гала очаква второ дете

Дъщерята на Гала очаква второ дете

Любопитно Преди 14 часа

Това съобщи самата тя

Ердоган с предупреждение за Нова година

Ердоган с предупреждение за Нова година

Свят Преди 14 часа

В новогодишното си послание Ердоган посочи, че Турция наблюдава отблизо нарастващите провокации и заплахи

Путин: Искрено вярвам, че победата е близо

Путин: Искрено вярвам, че победата е близо

Свят Преди 14 часа

Президентът на Русия отправи новогодишно обръщение

<p>Лагард: Ще вдигна наздравица с чаша хубаво българско вино</p>

Лагард: С гордост приветстваме България в евросемейството

България Преди 15 часа

Оперираха сърцето на Роберто Карлош след болки в крака

Оперираха сърцето на Роберто Карлош след болки в крака

Свят Преди 15 часа

Операцията по поставяне на катетър е продължила близо три часа поради възникнали усложнения

ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

Свят Преди 15 часа

Калас: Москва цели да провали истинския напредък към мир

,

Мъж пострада при пожар в Смолян

България Преди 16 часа

Той е с 10-15% изгаряния и е обгазен

От Папа Франциск до Ози Озбърн: Годината, в която светът загуби легенди

От Папа Франциск до Ози Озбърн: Годината, в която светът загуби легенди

България Преди 16 часа

Носителите на „Оскар“ Робърт Редфорд, Даян Кийтън и Джийн Хекман бяха сред звездите, които светът загуби през 2025 г., заедно с музикални легенди, включително съоснователя на Beach Boys Брайън Уилсън; пионера на нео-соула Д'Анджело; и легендата на хеви метъла Ози Озбърн

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Хороскоп за ЯНУАРИ 2026 г.: Първите стъпки към промяната за всички зодии

Edna.bg

Пълнени питки с телешка кайма

Edna.bg

Честита Нова година!

Gong.bg

Звездна ваканция за семейство Рууни

Gong.bg

Къде вече посрещнаха 2026 година (СНИМКИ)

Nova.bg

Историческо: За последен ден левът е единствената официална валута в България

Nova.bg