8, а не 3 дни ще трае първоначалното спиране на топлата вода в столичния квартал "Дружба 2"

Това е написано в съобщение до живеещите в района на планирания 90-дневен ремонт на мрежата

26 септември 2025, 13:22
Източник: iStock Photos/Getty Images

П ървоначалното спиране на топлата вода в столичния квартал "Дружба - 2" ще бъде за срок от 8 дни, вместо обявените от директора на "Топлофикация" 2-3 дни. Това е написано в съобщение до живеещите в района на планирания 90-дневен ремонт на мрежата, който ще започне от следващия четвъртък, 2 октомври, предаде БНР.

Информацията е разлепена във входовете на жилищните сгради и гласи, че целта на спирането е монтиране на арматура и подготовка за ремонтните дейности.

Заявката на директора на "Топлофикация - София" инж. Петър Петров, че първоначално услугата ще бъде преустановена за целия квартал за срок от 3 дни, беше направена няколко пъти, включително по време на изслушването му от общинската комисия по инженерна инфраструктура в началото на тази седмица. Тогава Петров увери, че спирането на топлото за всеки абонат ще е между 7 и 15 дни.

"Никой не знае в момента, в който изкопаем, в какво състояние ще са капаците на тръбите. Това са бетонови конструкции, които потенциално следва да бъдат подменени, но ако всичко върви наред, това означава, че ще свършим много по-бързо, отколкото сме планирали", направи уговорка Петров.

Новото съобщение до абонатите в "Дружба - 2" ги информира, че топлоподаването им ще бъде спряно от сутринта на 2 октомври до вечерта на 9 октомври – период, който е почти три пъти по-дълъг от първоначално обещания.

Тази подготовка ще даде техническа възможност за временно възстановяване на услугата към някои жилища, докато се работи по други обекти. От дружеството уверяват, че ще положат максимални усилия прекъсването да е по-кратко от първоначално обявеното.

Все още не е ясно кои ще са фирмите-изпълнители на ремонта, тъй като не са публикувани договорите по обществената поръчка на стойност над 57 милиона лева.

Източник: БНР    
