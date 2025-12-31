България

Как посрещат Нова година в големите градове в България

31 декември 2025, 19:31
Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?

Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?
Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане
Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото

Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото
Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?
България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените

България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените
Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени
Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници
Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

Н ова година на открито – каква е организацията за празничната нощ в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Варна и Благоевград? Какви са мерките за сигурност и каква ще е програмата? Отговаря NOVA.

София

Засилени мерки за сигурност и пътна безопасност за новогодишния концерт в София на площад „Княз Александър I”. Движението в центъра на града ще бъде ограничено. На площада няма да бъдат допускани хора във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. И тази година няма да бъде използвана пиротехника, като се призовават гражданите също да не носят такава. Разрешена е употребата на конфети. 

Препоръчва се хората да не носят големи суми пари в себе си.

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в центъра на София

Началото е в 21:30 часа. Сред участниците са групите „Сигнал“, „Мери Бойс Бенд“, Димчоу, Ирина Флорин и Николай Славеев. Водещи на събитието ще бъдат Милица Гладнишка и Наско от БГ радио.

Първите минути от членството ни в еврозоната ще бъдат отбелязани със специално дрон шоу в небето над площада, съобщиха от Министерството на финасите. 

Зам.-кметът на Столична община Благородна Здравкова каза, че вместо заря е подготвено светлинно шоу.

Директорът на „Аварийна помощ и превенция” към Столичната община Красимир Димитров посочи, че след 18:30 ч. ще бъдат затворени основни пътни артерии като бул. „Цар Освободител”. От вчера ограничението за паркиране на автомобили важи за площад „Александър I Батенберг” и за „Дякон Игнатий”. Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия" към СДВР, обясни, че движението в района на „Цар Освободител” в участъка между ул.” Георги С. Раковски” и „Независимост”, както и прилежащите улици и булеварди ще бъде ограничено.

Ще бъде обособен заграден периметър около площад „Княз Александър I Батенберг” като на 6 пропускателни пункта ще се извършва проверка на зрителите, които искат да посетят събитието. 

Няма да бъдат допускани хора с пиротехника, със стъклени чаши и бутилки, с хладно или огнестрелно оръжие, а също така и прекалили с алкохола или под въздействието на наркотични вещества. Обемисти раници ще бъдат проверявани.

Забранено е използването на дронове, има изградена и антидрон система.

На място ще има служители на полицията и пожарната.

⇒ Метрото и основните линии на градския транспорт ще работят в новогодишната нощ, съобщават от Столичната община. На 31 декември от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 1 януари се организира нощно движение на някои от линиите на градския транспорт.

Трамвайни линии

№ 5 на 30 минути
№ 7 на 40 минути
№ 10 на 60 минути
№ 11 на 60 минути
№ 18 на 60 минути
№ 20 на 50 минути
№ 22 на 50 минути
№ 27 на 40 минути

Тролейбусни линии

№ 1 на 50 минути
№ 2 на 50 минути
№ 7 на 50 минути;
№ 9 на 70 минути;
  Автобусни линии
№ 72 на 50 минути;
№ 73 на 75 минути;
№ 83 на 65 минути;
№ 85 на 70 минути;

Линии на метрото

№ 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути;
№ 3 на 20 минути
 
Зоните за платено паркиране няма да работят от днес до 4 януари включително, съобщават от Центъра за градска мобилност.

Бургас

В Бургас подготовката за посрещането на празника върви с пълна сила. На сцената на площад „Тройката” ще се качат Вениамин, Криско и фолклорен ансамбъл „Странджа”. Концертът ще започне в 22:30 ч.

Мариян Ангелов, който е началник отдел УКОРС към Община Бургас, обясни, че са предприети охранителни мерки. На място ще има допълнителни екипи – униформени и цивилни - на ключовите места, на които ще се съберат хората.

Празнуващите на площада ще получат парче баница и чаша вино. За приготвянето на 3000 парчета баницата са използвани 1800 броя яйца, 80 кг сирене и 120 кг кисело мляко. Ще има и късмети - здраве, късмет, учение и дори мързел, както и много други.

Пловдив

На централния площад "Стефан Стамболов" в Пловдив ще се проведе празничен концерт, който ще започне в 22:00 ч. В него ще се включат френския изпълнител Tioneb, британецът Artful Dodger, ансамбъл „Тракия” и други.

Предвидена е заря, която ще бъде шумощадяща, и светлинно шоу, посочи кметът на града Костадин Димитров.

На място ще има екипи на полицията и спешна помощ. Градският транспорт на 31 декември и на 1 януари е безплатен.

Коледните базари ще работят до 3:00 през нощта.

Велико Търново

Велико Търново също ще посрещне Новата година с много музика, песни и танци. Празничният концерт ще започне в 22:30 ч. на площад „Майка България“.  На сцената преди полунощ ще излязат Трио „The Unique Voices“, Коцето-Калки и Мартина Табакова. Ще има и заря, а веднага след фойерверките ще започне голямото новогодишно хоро, начело Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“. Кулминация след полунощ ще са хитовете на легендарната рок-група „Тангра“. 

Варна

Варна посреща 2026 година с концерт на площад „Независимост“ с участието на световноизвестната певица Ищар. С него тя започва международното си турне, с което отбелязва 30 години на музикалната сцена. Заедно с нея ще бъде формацията The Gypsies and Jimi Sissoko. 

Празничният концерт във Варна започва в 22:00 ч. Преди полунощ на сцената ще се качат певицата Виктория Георгиева и рок група Б.Т.Р. Отбелязването на новата година ще стане по традиция с хоро, изпълнено от фолклорен ансамбъл „Варна“. Ще има и празнична заря. 

По-късно след полунощ ще звучат хитове от 90-те години с участието на C-Block, Румънеца и Енчев. След тях на сцената ще излезе гръцкият певец Романос Колитос.

Благоевград

Празничната програма в Благоевград ще започне в 22:30 часа на площад „Георги Измирлиев“. В концерта ще вземат участие Преслава Кръстева и емблематичната солистка на ансамбъл „Пирин“ Стойка Германова, фолклорният дует с традиционни и модерни обработки на песни в автентичен двуглас Бисера и Лидия, както и доайенът на македонската фолклорна песен Карамфил Божиков.

За поредна година Община Благоевград няма да включи пиротехнитечески изделия в празничната програма. 

Източник: NOVA, БТА    
Нова година Празнична нощ
Последвайте ни
Как посрещат Нова година в големите градове в България

Как посрещат Нова година в големите градове в България

ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

ЕС с позиция за атаката срещу резиденцията на Путин

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Почина големият актьор Георги Георгиев-Гец

Почина големият актьор Георги Георгиев-Гец

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 5 дни

Виц на деня

-Здравейте, аз съм новата ви съседка. а ви се намира сол? -Момент, да разкарам жената.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

България Преди 15 минути

Електричеството в целия град е било спряно за около 40 мин

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Свят Преди 51 минути

Зеленски: Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем

Дъщерята на Гала очаква второ дете

Дъщерята на Гала очаква второ дете

Любопитно Преди 4 часа

Това съобщи самата тя

Ердоган с предупреждение за Нова година

Ердоган с предупреждение за Нова година

Свят Преди 4 часа

В новогодишното си послание Ердоган посочи, че Турция наблюдава отблизо нарастващите провокации и заплахи

Путин: Искрено вярвам, че победата е близо

Путин: Искрено вярвам, че победата е близо

Свят Преди 4 часа

Президентът на Русия отправи новогодишно обръщение

<p>Лагард: Ще вдигна наздравица с чаша хубаво българско вино</p>

Лагард: С гордост приветстваме България в евросемейството

България Преди 4 часа

Оперираха сърцето на Роберто Карлош след болки в крака

Оперираха сърцето на Роберто Карлош след болки в крака

Свят Преди 5 часа

Операцията по поставяне на катетър е продължила близо три часа поради възникнали усложнения

,

Мъж пострада при пожар в Смолян

България Преди 6 часа

Той е с 10-15% изгаряния и е обгазен

От Папа Франциск до Ози Озбърн: Годината, в която светът загуби легенди

От Папа Франциск до Ози Озбърн: Годината, в която светът загуби легенди

България Преди 6 часа

Носителите на „Оскар“ Робърт Редфорд, Даян Кийтън и Джийн Хекман бяха сред звездите, които светът загуби през 2025 г., заедно с музикални легенди, включително съоснователя на Beach Boys Брайън Уилсън; пионера на нео-соула Д'Анджело; и легендата на хеви метъла Ози Озбърн

ЕС предупреди Израел заради ограниченията му за хуманитарните организации в Газа

ЕС предупреди Израел заради ограниченията му за хуманитарните организации в Газа

Свят Преди 6 часа

НПО имаха срок до 31 декември да се регистрират съгласно новата рамка, която според Израел има за цел да спре „враждебни участници или поддръжници на тероризма“ в палестинските територии

,

Китай съобщи за „успешното приключване“ на ученията край Тайван

Свят Преди 6 часа

Военните ще продължат тренировките „решително да попречат на опитите за „тайванска независимост“ на сепаратистите и за външна намеса“

.

Специално дрон шоу над София за влизането в еврозоната

България Преди 7 часа

За него съобщиха от Министерството на финансите

,

Kралица Камила разказа как е била нападната във влак от мъж, когато били тийнейджърка

Свят Преди 7 часа

78-годишната Камила от много години се застъпва за благотворителни организации и каузи, които се борят за прекратяване на сексуалното и домашното насилие

.

Къде вече посрещнаха 2026 година

Любопитно Преди 7 часа

Как държавите по света празнуват Нова година

,

Първи арести бяха извършени на протестите в Иран

Свят Преди 7 часа

Протестите започнаха в неделя в няколко бизнес района на Техеран, предизвикани от продължаващата икономическа криза и неспособността на правителството да контролира бързия срив на националната валута

От пищни церемонии до тайни тържества – звездните сватби, които белязаха 2025 г.

От пищни церемонии до тайни тържества – звездните сватби, които белязаха 2025 г.

Любопитно Преди 8 часа

Някои знаменитости избраха екстравагантността, докато други планираха тайни сватби; така или иначе, тези 10 знаменити двойки намериха своята вечна любов

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Как да оставим 2025 зад себе си и да започнем 2026 с нови навици

Edna.bg

"Коремът ми не е от сарми": Дъщерята на Гала очаква второто си дете

Edna.bg

Звездна ваканция за семейство Рууни

Gong.bg

Ивайло Чочев е БГ голмайстор на 2025 г.

Gong.bg

Къде вече посрещнаха 2026 година (СНИМКИ)

Nova.bg

Историческо: За последен ден левът е единствената официална валута в България

Nova.bg