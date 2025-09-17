България

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Ремонтните дейности ще продължат до 30 декември

17 септември 2025, 18:09
Източник: iStock Photos/Getty Images

В ъв връзка със стартирането на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ - втора, трета, четвърта и пета част, се налага временно спиране на топлоподаването към абонатите в района, съобщава „Топлофикация София“.

Текущият ремонт ще отнеме 90 дни и ще се осъществи от 09:00 часа на 02.10.2025 г., до 20:00 часа на 30.12.2025 г.

Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години. През последният отоплителен сезон са постъпили множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети, което прави ремонта наложителен и неотложен, подчертават от  „Топлофикация София“.

КЕВР предлага поскъпване на тока и парното

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района. В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

Дружеството полага значителни усилия да се справи със собствени сили, но обемът на необходимите дейности изисква допълнителен ресурс и време, подчертават от „Топлофикация София“ и добавят, че ще положат максимални усилия прекъсването на топлоподаването да бъде по-кратко от първоначално обявеното.

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
