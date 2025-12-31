Преход към евро: Как да се ориентираме в новите правила за цени и плащания?

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София

О т 1 януари България официално въвежда еврото като национална валута – промяна, която засяга всекидневието на всеки потребител. Сред най-често задаваните въпроси са тези за цените, преизчисляването им, плащанията, промоциите и рекламациите. Какво реално ще се промени – и какво не?

Двойни цени – задължителни и ясни

В периода около въвеждането на еврото всички търговци и доставчици на услуги са длъжни да обозначават цените едновременно в левове и в евро. Това изискване важи за етикети, ценоразписи, менюта, витрини, онлайн магазини, касови бележки и фактури.

Двете цени трябва да бъдат еднакво видими, четими и разбираеми, без едната валута да бъде визуално „скрита“ или подчертана за сметка на другата. Целта е потребителите лесно да се ориентират и да сравняват цените без риск от подвеждане.

Как се преизчисляват цените

Преизчисляването от левове в евро се извършва само и единствено по официалния фиксиран курс

1 евро = 1,95583 лева.

След разделяне по курса, получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая по стандартните математически правила. Това правило важи за всички цени – както на стоки и услуги, така и за сметки, такси и възстановявания на суми.

Произволно закръгляване или „корекция“ на цените не е допустима.

Плащане по време на преходния период

В първия месец след въвеждането на еврото левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. Потребителите ще могат да плащат и с двете валути, а търговците ще връщат ресто основно в евро, ако разполагат с такава наличност.

След края на този период само еврото ще остане официална валута, но левовете ще могат да се обменят в банките и в Българската народна банка безсрочно.

Промоции, отстъпки и намаления

Въвеждането на еврото не отменя промоциите, но налага ясни правила за тяхното обозначаване. При намаления търговците могат да посочват крайната цена, която потребителят ще плати, като тя трябва да бъде коректно изчислена и ясно представена.

Забранени са практики, при които цената в евро изглежда по-ниска или по-изгодна чрез подвеждащо визуално оформление или некоректно закръгляване.

Рекламации: правата на потребителите остават същите

Смяната на валутата не променя по никакъв начин правата на потребителите при рекламация. Стока, закупена в левове преди въвеждането на еврото, може да бъде върната или заменена при същите условия и в същите срокове, както и досега.

Ако рекламацията бъде уважена, търговецът възстановява сумата в евро, като тя се преизчислява по фиксирания курс и се закръглява по установените правила. Не е допустимо отказване на рекламация с аргумента, че покупката е извършена в „старата валута“.

Контрол и защита на потребителите

За спазването на правилата ще следят няколко институции, сред които Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите. Гражданите ще могат да подават сигнали при съмнения за некоректно обозначаване на цени, необосновано повишение или подвеждащи търговски практики.

България пое ангажимент за приемане на еврото още с присъединяването си към Европейския съюз. Ключов момент в този процес беше влизането на страната във Валутния механизъм ERM II, което фиксира курса на лева към еврото и постави началото на финалния етап на подготовка.

През следващите години страната трябваше да изпълни т.нар. Маастрихтски критерии – за инфлация, бюджетен дефицит, държавен дълг и стабилност на валутния курс. След положителна оценка от европейските институции беше взето решение България да стане част от еврозоната, като еврото бъде въведено от 1 януари.

С приемането на единната валута страната става част от общия паричен съюз, което означава по-лесни разплащания, отпадане на разходите за обмен и по-дълбока икономическа интеграция с останалите държави от еврозоната.