„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

Общата продължителност на ремонта остава 90 дни

29 септември 2025, 18:51
Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Теч на гориво от български F-16, пращат експерт от САЩ

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната

Р емонтът в столичния квартал „Дружба-2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба-2“ и комплекс „Цариградски“ за периода от 2.10. до 6.10.2025 г., съобщават от „Топлофикация София“.

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба-2“ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

8, а не 3 дни ще трае първоначалното спиране на топлата вода в "Дружба 2"

„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

Прогнозен график за поетапното спиране в отделните карета от блокове:

Топлофикация София Дружба 2 ремонт
Арестуваха българка в Русия

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Путин нареди най-голямата есенна мобилизация от 2016 г. насам

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Глобяват шофьори без

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 1 ден
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 1 ден
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 1 ден
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 23 часа

Последни новини

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Свят Преди 3 часа

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г.

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Стартът на третия сезон на шоуто остави далеч назад конкуренцията

Всеки сам решава дали да сваля руски самолети

Свят Преди 4 часа

ЕК: Трябва да защитим източния фланг

Снимката е илюстративна

Открито е изоставено в кашон новородено бебе до пътя

Свят Преди 5 часа

Новороденото бебе е в добро здраве, съобщават властите във Филипините

<p>Жестоко убийство в Пещера, съсед уби 62-годишна жена с нож</p>

България Преди 6 часа

48-годишният П.Б. е извършил нападението след кражба на пари и телефон, прокуратурата в Пазарджик поиска „задържане под стража“

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Свят Преди 6 часа

В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той

<p>Медведев предупреди за опасност от ядрена война с Русия</p>

Свят Преди 6 часа

Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа", каза той

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Любопитно Преди 6 часа

Според проучване обиколката на врата един ден може дори да замени обиколката на талията като клиничен показател

Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

България Преди 6 часа

Това е много важно, защото на нас ни трябва проевропейски ориентиран кандидат, каза той

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Свят Преди 7 часа

Причината за катастрофата все още се разследва

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

България Преди 7 часа

Тол камерите ще засичат нарушителите, а Гаранционният фонд осигурява историята на щетимостта за застрахователите

<p>Руските войски са обкръжени край Добропиля</p>

Свят Преди 7 часа

Той също така подчертава, че за периода на контраофанзивната операция площта на освободената територия възлиза на около 175 кв. км.

Три начина да се справите с емоционални вампири

Любопитно Преди 7 часа

Токсичните отношения оказват негативно влияние на психичното ви здраве

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Свят Преди 7 часа

Дания наложи забрана за пускане на цивилни дронове, след като през нощта бяха забелязани дронове над военни съоръжения

Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Свят Преди 7 часа

Полицията започна разследване, летището работи нормално

Възстановено е движението по пътя Самоков - София

България Преди 7 часа

Движението се осъществяваше двупосочно в една лента

