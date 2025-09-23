България

Пеевски подаде сигнал в прокуратурата за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал "Дружба 2"

Кризата с парното е поредния провал на ПП-ДБ, смята лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало"

23 септември 2025, 08:24
Пеевски подаде сигнал в прокуратурата за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал "Дружба 2"
Източник: Пресцентър ДПС-НОВО НАЧАЛО

Л идерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски подаде сигнал до Прокуратурата за действията на “Топлофикация София” за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал "Дружба 2". По думите му заради него без парно и топла вода за 3 месеца остават хиляди домакинства, 120 сгради, 3 училища и 3 детски градини.

Проблемът с топлопреносната мрежа в "Дружба 2": "Топлофикация София" на изслушване в СО

Пеевски сигнализира Прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

"Топлофикация София" не е просто едно общинско дружество, от "Топлофикация София" зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици'', се казва в сигнала до Прокуратурата.

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

''Кризата с парното в кв. "Дружба 2" е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж'', коментира Делян Пеевски причините да сигнализира Прокуратурата.

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

''Държавата, в лицето на министъра на икономиката и министъра на енергетиката трябва да намери формула, за да си събере дълга, който е над 2 млрд, но и да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София'', настоява Пеевски.

Това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми, смята лидерът.

Последвайте ни

"Стена" срещу дронове: Какво представлява и как България и Европа ще се пазят от руската заплаха

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Дания - цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Дания - цена на жилищата, заплати и още нещо

Язовир

Язовир "Копринка" разкри стар потопен мост, водата е критично ниска

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

pariteni.bg
Защо кучетата не трябва да ядат сладко

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 1 час
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 час
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 3 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 2 часа

Виц на деня

- Биете ли се в детската градина? - Да! - И кой пoбeждaвa? - Винаги леля Пепа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Финални изводи на МВФ - ще скочат ли данъците?

Финални изводи на МВФ - ще скочат ли данъците?

България Преди 11 минути

Международният валутен фонд ще представи днес финалните си изводи от наблюденията над стараната ни

Руски удари по жилищни сгради в Запорожие взеха нова жертва

Руски удари по жилищни сгради в Запорожие взеха нова жертва

Свят Преди 11 минути

"Руснаците удариха регионалния център с бомби през нощта", написа началникът на Запорожката областна военна администрация в Telegram

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Свят Преди 36 минути

Очаква се да бъдат отменени над 500 полета

ATV заседна на плажа на къмпинг „Смокиня” (ВИДЕО)

ATV заседна на плажа на къмпинг „Смокиня” (ВИДЕО)

България Преди 52 минути

Спасител твърди, че нарушение няма

Бензинът в Русия поскъпва и не достига. Какво се случва?

Бензинът в Русия поскъпва и не достига. Какво се случва?

Свят Преди 59 минути

Бензинът в Русия поскъпва, властите наложиха пълна забрана за износ, а доставките на гориво в някои региони са прекъснати

Палестинското знаме, държано по време на демонстрация в Рим

Кои страни признават и кои не Държавата Палестина

Свят Преди 1 час

Елементите на съществуване на една държава са територия, население и независимо правителство

Проблемът с топлопреносната мрежа в "Дружба 2": "Топлофикация София" на изслушване в СО

Проблемът с топлопреносната мрежа в "Дружба 2": "Топлофикация София" на изслушване в СО

България Преди 2 часа

Ремонтните дейности ще продължат до декември

.

Три вкусни храни, които могат да помогнат за понижаване на високото кръвно налягане

Любопитно Преди 2 часа

Диета, която поддържа здравословно кръвно налягане, не означава да се откажем от вкусна храна

На фона на водна криза: НС обсъжда нов закон за ВиК

На фона на водна криза: НС обсъжда нов закон за ВиК

България Преди 2 часа

Общо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души

Истинската история за един забравен героичен акт от Втората световна война

Истинската история за един забравен героичен акт от Втората световна война

Любопитно Преди 2 часа

На 1 октомври 1942 г. японски товарен лайнер „Лисабон Мару“ е използван за транспортиране на 1816 британски военнопленници до плен в Япония

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Технологии Преди 3 часа

Парите ще се върнат в компанията чрез покупка на милиони процесори

Камелия стана майка за втори път

Камелия стана майка за втори път

Любопитно Преди 10 часа

Певицата роди момиченце

ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива

ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива

Свят Преди 10 часа

Когато има мир в Украйна, санкциите може да бъдат вдигнати

Джими Кимъл се връща в ефир

Джими Кимъл се връща в ефир

Свят Преди 10 часа

"Стигнахме до решението да върнем предаването във вторник", посочиха от "Дисни"

Франция призна Палестина

Франция призна Палестина

Свят Преди 10 часа

Това заяви френският президент на Общото събрание на ООН

С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта

С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта

България Преди 10 часа

Във Велико Търново през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg
1

Човешка небрежност заплашва колония пеликани

sinoptik.bg

Вижте сладката внучка на Христо Гърбов (СНИМКА)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 23 септември, вторник

Edna.bg

Вальо Илиев отказа да търси оправдания: За мен е чест да съм в ЦСКА

Gong.bg

В Бенин притеснени за Вердон

Gong.bg

„Еврото – въпроси и отговори”: Какво трябва да знаем по време на периода, в който ще важат и двете валути

Nova.bg

Астрономическата есен настъпи, кога местим стрелките с час назад

Nova.bg