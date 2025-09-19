България

Три месеца без парно и топла вода: Жители на "Дружба 2" излизат на протест

Oт „Топлофикация София“ обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини

Обновена преди 1 час / 19 септември 2025, 07:59
Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

Доц. Християна Бацелова е категорична - без паника, ръст на случаите на COVID-19, но няма натиск върху болниците

Петър Петров,

Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

Н едоволство заради спешен ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. Жителите ще останат без топла вода и парно до 30 декември.

Причината – сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години.

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Въпреки уверенията от „Топлофикация София“, че няма да бъде спряно топлоподаване през целия период на ремонта, жители на квартала се събират, за да изразят недоволството си на протест тази сутрин.

А от компанията обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини.

Жителите на „Дружба 2” планират и по-мащабни протести, като днес в 18 ч. ще излязат пред Центъра за обслужване на клиенти на дружеството, на 4-и километър. В понеделник в 16 ч. ще блокират кръстовището на светофара на „Горубляне”.

„Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията. Още вчера отидох на среща с директора на „Топлофикация София”. Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен”, обясни пред NOVA районният кмет Петко Краев.

Жителите на квартала споделиха, че се притесняват от това, че още не са получили график, притеснени са за детските градини и училищата, и призоваха всички съкварталци да пуснат жалби до Столичната община и омбудсмана.

Отговорът на омбудсмана

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден заради решението на „Топлофикация София“ да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба – 2“. Работата е планирана от 2 октомври до 30 декември 2025 г. и ще засегне 120 жилищни сгради. 

Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

В писмото си омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката „Топлофикация София“ е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките.

Омбудсманът подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, „Топлофикация София“ е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024–2025 г. Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода. Сред тях са възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.

Омбудсманът обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.

В отделно писмо до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Велислава Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в ж.к. „Дружба – 2“.

„Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства“, подчертава омбудсманът. 

Източник: NOVA    
парно топла вода Дружба 2 протест
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Съдия Георги Ушев си направи отвод от делото за Благомир Коцев

💘 Онлайн запознанства със сигурност за личните данни, ето къде

Политическа кръв в САЩ: Защо насилието е част от историята

Медиите се покланят в „двора на крал Тръмп"

