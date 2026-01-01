Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

М инистър-председателят в оставка Росен Желязков публикува приветствие по случай Новата 2026 г. в профила на Министерския съвет в социалната мрежа Фейсбук.

„Посрещаме Новата 2026 година като член на еврозоната – стратегическа стъпка, която носи по-голяма сигурност, финансова стабилност и повече възможности за гражданите и за бизнеса. Това е здрава основа за по-високи доходи, по-конкурентна икономика и устойчиво развитие“, написа той.

„Изминалата 2025 година беше динамична и сложна, но изключително важна за България. Това беше година на отговорни решения, целенасочени усилия и изпълнени ангажименти. Върнахме България на пътя на растежа и завършихме успешно процеса на пълна интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз. България изпраща 2025 година с брутен вътрешен продукт от 113 милиарда евро и икономически растеж от над 3 процента, което ни нарежда сред петте най-бързо развиващи се икономики в Европейския съюз“, допълва премиерът.

„Сигурен съм, че пътят, който начертахме и гарантирахме пред България, ще продължи да дава реални положителни резултати за българските граждани и ще утвърждава страната ни като стабилен и авторитетен партньор в Европейския съюз и НАТО. Вярвам, че обществото ни е зряло и мъдро. Което е гаранция, че пътят, по който сме избрали да вървим, е неотклонен и достоен, а изборите, които правим, са не само за нас, а и за другите“, заявява още Желязков. На българските граждани той пожелава здраве и благоденствие.

Председателят на парламента Рая Назарян: „За България 2026 г. е преломна, защото тя бележи пълноправното членство на страната ни в еврозоната, което ще ѝ позволи да заеме своето достойно място в общото европейско семейство“.

„Нека този нов етап ни донесе стабилност, по-висок стандарт, по-силна икономика и самочувствие на нация, която гради бъдещето си с визия и единство“, отбеляза тя.

„По стара традиция нашият народ посреща Нова година с вяра, упование и оптимизъм, с признателност за извървения път и с вълнение пред новите възможности за всеки един от нас и за страната ни. Нека, прекрачвайки прага на 2026 г., бъдем изпълнени с положителни мисли, надежда и желание за добри дела, нека съзнаваме, че заедно пишем нашата споделена история“, допълни Рая Нзарян.

Тя пожела на всички български граждани здрава, мирна и успешна 2026 г.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също избра Фейсбук, за да поздрави българите. „Убеден съм, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор – тяснопартиен популизъм или държавност“, написа той.

„За ГЕРБ изборът беше ясен, този избор и тази цел ни водеха при преговорите за съставянето на правителството и по време на работата му, за да изпълним изискванията: финансова дисциплина, реформи и координация между институциите. Годината беше тест не само за икономиката, но и за демокрацията и дали решенията ще се взимат с мисъл за бъдещето, а не за следващите избори, които вече са факт“, допълва Борисов.

Той подчертава, че приключваме годината с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. eвро. „Откакто е създаден ГЕРБ, БВП е нараснал с четири пъти – от 27 млрд. евро през 2006 до 113 през 2025 г.“, допълни Борисов.

По думите му икономическият растеж е над 3%, което ни нарежда сред първите пет държави в Европейския съюз по темпове на растеж. България отдавна вече не е най-бедната страна в ЕС. След последните години на безвремие, успяхме да върнем България на картата на развитите европейски държави.

„През 2025 г. решението за влизането ни в еврозоната беше и остава изпитание за държавността и посоката на страната ни. Това не беше просто технически процес, а тест за политическата зрялост, институционалната стабилност и общественото доверие в европейското бъдеще на държавата“, отбелязва Борисов и пожелава новата година да донесе мир, повече успехи и по-добро бъдеще за България.

Председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев: „За първи път от Второто българско царство насам България печата валута, която се приема извън пределите на страната. Първи януари 2026 г. е началото на една епоха. Българите пътуват свободно, работят и развиват бизнес като равноправни граждани в най-богатия съюз на света“.

По думите му, за да станем равноправни на другите европейски народи, трябва да свършим още доста работа. „Качествено и достъпно здравеопазване и образование за всички български граждани, независимо къде живеят и независимо колко пари имат техните семейства – това е новата богата, справедлива и европейска България, която трябва да изградим заедно“, заяви лидерът на ПП.

„Много хора ще ви кажат, че това е утопия, че е невъзможно, че България е малка и има нужда от голям брат. Това са същите тези хора, които вече 20 години ни обясняват как всички са маскари, как от нас нищо не зависи, как няма смисъл, как България е прекалено малка и бедна, докато в същото време ограбваха хората, ограбваха бизнесите, управляваха със страх и изгониха над 1 милион българи зад граница. Най хубавото на 2025 година е, че българското общество им каза – стига“, посочва Асен Василев.

По думите му първата голяма задача за 2026 г. е да направим честни и свободни избори без страх. „Избори, в които хората са свободни да гласуват, без да се страхуват, че ще бъдат уволнени, че някой ще им открадне бизнеса, без да се страхуват, че ще ги оставят без социални помощи или без дърва за огрев“, заяви още председателят на „Продължаваме промяната“.

„Всичко е невъзможно, докато не го направим заедно“, каза Асен Василев и отправи пожелание за успешна Нова година.

Кметът на София Васил Терзиев призова да пазим града си и да се подкрепяме. „Нека влезем в новата година с увереност, че София е общност. И че когато сме заедно, можем да направим града ни по-светъл, по-спокоен и по-добър дом за всички“, написа той във Фейсбук.

„Посрещаме Новата година със светлините на София и с усещането, че каквото и да ни се случи, умеем да бъдем заедно“, допълва столичният градоначалник.

„Минахме през трудни моменти, през кризи и несигурност, но градът ни показа нещо важно – хората в София не се страхуват и не се отказват. Видяхме го по улиците, в кварталите, в малките жестове на взаимна грижа. Видяхме го в това как пазим града си, как се подкрепяме и как търсим решения, вместо оправдания“, посочва още Терзиев.

Съпредседателят на „Да, България” Ивайло Мирчев: „Нека 2026 г. бъде годината, в която пълната ни евроинтеграция и гражданското пробуждане ще променят страната ни за добро. Годината, в която гневът от площадите и силата на протеста се превръщат в градивно действие и отговорност пред бъдещето на България и децата ни“.

„Нека в делата ни ни водят непримиримостта и вярата, че можем заедно да изградим силна общност и достойна, модерна страна – гордо изправена, наравно с европейските ни партньори“, допълни той.

Мирчев отбеляза, че пред нас е година на решаващи избори. „От общите ни усилия зависи мракът на зависимости, арогантност и безнаказаност да отстъпи пред волята ни за подредена държава – с правила, справедливост и работещи институции. България на гражданите, а не на задкулисието“, посочи той.

„Честита 2026 година! Няма да е лесна, но вярвам, че може да бъде годината на истинския обрат – годината, в която вдигаме бариерите пред развитието на България и подреждаме страната така, както я заслужаваме“, написа още Ивайло Мирчев.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов: „В историята ще останат 12 бурни месеца, които донесоха както много отчаяние, така и много надежда за българския народ“. „Имаше много моменти, в които ние, свободните българи, борещи се България да бъде независима държава, бяхме поставени в неблагоприятна ситуация от коалицията на управляващите“, добави той.

„В края на годината с общи усилия ние, свободните българи, с общонародни протести успяхме да изпратим това правителство в историята. С надежда поглеждаме към новата 2026 г., защото за пореден път получаваме последен шанс, в момент, в който светът се променя, се преначертават граници и рухват стари режими и се появяват нови геополитически реалности“, каза Костадинов.

„Нашата страна има златен исторически шанс отново да спечели своята свобода и независимост. България може и трябва да бъде свободна и независима, със своя собствена валута, със силна армия, с просветен и благоденстващ народ. През 2026 г., особено на идващите избори, които ще бъдат в края на март месец, ние българите можем да дадем урок не само на нашите собствени деца как се отстоява независимост, но и да дадем урок на цяла Европа как един привидно покорен и стъпкан народ може да се изправи и да извоюва свободата си“, заяви лидерът на „Възраждане“.

„Светът се променя и ние можем да бъдем част от новите реалности, част от тези, които пишем историята, а не да я наблюдаваме отстрани, като зрители на филм. Крайно време е да поемем съдбата си в собствените си ръце, да преосновем държавата си, да създадем нов обществен договор и да възстановим доверието в държавните институции“, добави той.

„Вярвам, че с общи усилия можем да свършим всичко това, честита да ни е новата година, да сме здрави, 2026 г. може да бъде годината на новото българско възраждане“, допълни Костадинов.

Лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Певески: „С настъпването на Новата 2026-а година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало”.

„Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред. Във времена на изпитания държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората”, посочва Пеевски.

„На българските семейства той пожелава здраве, благополучие и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив. Най-хубавото предстои”, пише още лидерът на „ДПС- Ново начало”.