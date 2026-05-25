ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната

Полицейската операция е започнала на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съвместно с Агенция „Митници“

25 май 2026, 11:56
Източник: МВР

С лужители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) проведоха специализирана операция по предотвратяване на контрабанда на наркотици към Република Турция. Петима души са задържани, съобщиха от МВР.

Полицейската операция е започнала на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Република Турция, съвместно с Агенция „Митници“. На изход от страната е спрян за митническа проверка автомобил, в който са намерени множество вакуумирани пакети. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. С полеви тестове е установено, че съдържат марихуана с общо тегло над 31 килограма на стойност 256 709 евро.

В хода на предприетите действия по разследването са издирени хората, свързани с трафика на наркотици.

Задържан е шофьорът на автомобила – български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и е използван от групата като „муле“. В същото време на територията на Габрово е установен и задържан неговият попечител, а в София са арестувани още трима мъже – лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните, както и в автосервиз.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

Като обвиняеми са привлечени двама мъже – на 40 и 46 години, за това, че като помагачи и в съучастие са направили опит да изнесат през границата високорисково наркотично вещество. Задържането им е удължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

„За пореден път настоявам да се впрегне целият ресурс на областните и главните дирекции за противодействие на наркоразпространението. Ще бъда безкомпромисен при бездействие или привидни действия от ваша страна. МВР трябва да се събуди“, с тези думи се обърна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев към професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи, припомня БТА. Поводът беше загинало непълнолетно момиче и пострадало момче в Благоевград.

Източник: БТА/Константин Костов    


