Екзитпол: "Самоопределение" на Албин Курти печели изборите в Косово

Ако резултатите се потвърдят, „Самоопределение“ ще трябва да намери коалиционен партньор за съставяне на управляващо мнозинство

28 декември 2025, 20:31
Екзитпол: "Самоопределение" на Албин Курти печели изборите в Косово
Източник: БТА/АР

Д вижение „Самоопределение“ (LVV) на Албин Курти печели първото място на проведените днес предсрочни парламентарни избори в Косово. Това показват първите резулатите от екзитполовете, публикувани от три косовски телевизии.

Анкета на телевизия „Дукаджини“ прогнозира 45,7% за LVV, 22% за Демократическата партия на Косово (ДПК), 15,6% за Демократичния съюз на Косово (ДСК) и 5,3% за Алианса за бъдещето на Косово (АБК).

Според „Клан Косова“ LVV получава 44,1%, ДПК – 23,9%, ДСК – 16,1% и АБК – 5,8%.

Телевизия T7 отчита 43,5% за LVV, 23,6% за ДПК, 15,9% за ДСК и 7,2% за АБК.

Избирателният праг е 5%. Ако резултатите се потвърдят, „Самоопределение“ ще трябва да намери коалиционен партньор за съставяне на управляващо мнозинство.

По данни на косовската Централна избирателна комисия (ЦИК) право на глас на тези избори имаха общо 2 076 290 косовски граждани, като 1 999 204 от тях бяха гласоподаватели на територията на Косово, а 77 086 души бяха регистрирани за гласуване в чужбина (в дипломатически представителства или по пощата).

Това бяха вторите парламентарни избори в страната за тази година. Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство.

Предизборната кампания за предсрочните избори започна на 17 декември и приключи вчера, тъй като в Косово „ден за размисъл“ е самият ден на изборите. Гласуването в дипломатически представителства и по пощата също приключи вчера.

Източник: БГНЕС    
Косово Парламентарни избори Предсрочни избори Движение Самоопределение Албин Курти Екзитполове Политическа криза Изборни резултати Коалиция Централна избирателна комисия
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 2 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 2 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 2 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 2 дни

