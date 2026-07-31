София или Бургас: Днес става ясно къде ще се проведе „Евровизия 2027“

Д нес се очаква да стане ясно кой ще бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия 2027“. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха след първия кръг на оценяване.

Кандидатурите на четирите български града бяха разгледани от международна оценителна комисия, включваща представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и експерти. Сред основните критерии бяха техническите и инфраструктурните характеристики на залите, както и съответствието им с изискванията на EBU и продукционните стандарти на конкурса.

След отпадането на Варна и Пловдив директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн благодари на двата града за интереса и усилията им да приемат конкурса.

„Благодаря на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към конкурса за песен на „Евровизия“ и за амбицията им да бъдат домакин на събитие, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката“, посочи Грийн. Той подчерта и значителните икономически и обществени ползи, които домакинството носи.

По думите му както София, така и Бургас имат силни кандидатури.

„Надяваме се и двата града да бъдат активна част от националните прояви, свързани с „Евровизия 2027“, през май следващата година“, заяви Грийн.

София срещу Бургас

Столицата разчита на голямата си хотелска база, международната свързаност, летището и опита в организирането на мащабни събития. Кметът Васил Терзиев посочи като предимство и големия капацитет на залата, предложена за конкурса.

Бургас от своя страна залага на своята инфраструктура, туристическия си потенциал и възможността конкурсът да бъде пренесен извън столицата. Кметът Димитър Николов вече заяви категоричното желание на града да приеме събитието.

Решението кой от двата града ще бъде домакин е финалната стъпка в процедурата по избор.

България ще приеме „Евровизия“ за първи път

България получи правото да организира 71-вото издание на конкурса, след като DARA спечели „Евровизия 2026“ във Виена с песента „Bangaranga“. Това е първата победа на страната ни в историята на конкурса. DARA триумфира с общо 516 точки и спечели както вота на журито, така и на публиката.

Победата означава, че през май 2027 г. България ще посрещне най-големия музикален телевизионен конкурс в света.

Очаква се изборът между София и Бургас да даде начало на подготовката за едно от най-мащабните международни събития, които страната ни ще домакинства.