България

София, Пловдив Бургас и Варна подадоха кандидатури за „Евровизия 2027“

Конкурсът преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 18:21
София, Пловдив Бургас и Варна подадоха кандидатури за „Евровизия 2027“
Източник: AP/БТА

Ч ас, след като изтече крайният срок, вече е ясно - и четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на „Евровизия 2027“, подадоха своите кандидатури. Това са Бургас, Варна, Пловдив и София, които изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ.

Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на юли. Конкурсът преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите.

България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова заяви, че обществената телевизия търси не просто място за провеждане на най-голямото музикално събитие, а град-партньор, който да извърви целия път с нас до май 2027 година.

"Създадохме работна група за оценка на предложенията. Тя започва да работи от понеделник по ясните критерии и стандарти на EBU. Ще ви информираме поетапно", посочи Милена Милотинова.

Процедурата по избор на град домакин беше открита през юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четирите общини. Правителството прие План за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“ в България. Документът определя конкретните задачи, сроковете, отговорните институции и очакваните резултати с цел навременна организация и координация между всички ангажирани ведомства. Планът е изготвен от Организационния комитет за подготовката и провеждането на конкурса.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНТ    
Евровизия 2027 Български градове Домакинство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

Катастрофа на тир блокира АМ „Хемус“ към София

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

Кризата в Русия ескалира, спряха продажбите на бензин за гражданите в Новоросийск

По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

По-страшна от Холивуд: Запознайте се с Титанобоа – 1-тонната змия, властвала над Амазония

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 22 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 21 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 20 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да проверите новия размер на пенсията си

Как да проверите новия размер на пенсията си

Парите ни Преди 2 часа

Видео обяснява стъпките в електронния портал след осъвременяването от 1 юли

Пуснаха под домашен арест водача на джета край Ахелой

Пуснаха под домашен арест водача на джета край Ахелой

България Преди 2 часа

По време на съдебното заседание стана известно, че на надуваемия атракцион първоначално са се качили петима израелски туристи

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Парите ни Преди 2 часа

Над половината продавачи вече правят компромис с цената, но най-често в рамките на 2 до 10%

Ястреб, ягоди и бели дрехи: Най-странните традиции на „Уимбълдън“

Ястреб, ягоди и бели дрехи: Най-странните традиции на „Уимбълдън“

Преди 2 часа

Французин опитал да прекара тайландка в куфар в Албания

Французин опитал да прекара тайландка в куфар в Албания

Свят Преди 3 часа

Тайландската гражданка също е арестувана

"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ

"Много, много е красиво": Нина Добрев похвали българското Черноморие в САЩ

Любопитно Преди 3 часа

Холивудската звезда взриви американския ефир в шоуто „Live with Kelly and Mark“, разказвайки с вълнение за почивката си на къмпинг с каравана буквално на плажа и за кристално чистата и топла вода на родното Черноморие

<p>Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп</p>

Часовници от ареста, златни парфюми и Библии: Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Официалните финансови отчети на Доналд Тръмп за 2025 г. разкриват невиждани приходи от 2,2 милиарда долара. От криптовалути до уникални часовници с парчета от костюма му от ареста през 2023 г. – американският президент доказа своята търговска мощ

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

Недостигът на кадри остава голям проблем за пазара на труда

България Преди 4 часа

Агенцията по заетостта отчита натиск от демографските процеси, регионалните различия и промените в икономиката

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

България Преди 4 часа

Нанесла имотни вреди в размер над 807 000 евро

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Свят Преди 5 часа

Сред жертвите в Сумска област е двегодишно дете, а Русия съобщава за петима загинали при украински атаки

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Свят Преди 5 часа

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Свят Преди 5 часа

Разследващите идентифицираха 39-годишната украинка Анастасия Березовска; състоянието на ранената партньорка на бизнесмена остава критично

<p>Стоянов отговори на Демерджиев: Санкциите по &bdquo;Магнитски&ldquo; са неприложими в България</p>

Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

България Преди 5 часа

Има регламент от 1996 година, който не допуска прилагането на санкции от трети страни по отношение на европейски граждани, каза Стоянов

Снимката е архивна: MV Hondius се превърна в плаваща карантинна зона под сянката на смъртоносния хантавирус

Взрив на норовирус на круизен кораб от Калифорния: Над 100 пътници се разболяха

Свят Преди 5 часа

Екипажът на Ruby Princess изолира заразените и предприе масивна дезинфекция след завръщането си в Сан Франциско

<p>Демерджиев: В страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите &bdquo;Магнитски&ldquo;</p>

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

България Преди 5 часа

Вътрешният министър бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Рут Колева се завръща с най-смелия си албум досега - "Фрагменти"

Edna.bg

Славена Вътова обикаля безлюдни испански плажове, постави работата в режим „пауза“

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА - Марек 1:0, Стефано Сенси откри

Gong.bg

Дунав привлече кипърски бранител

Gong.bg

Четири български града влизат в надпревара за домакинство на „Евровизия 2027“

Nova.bg

Багерист загина в кариера край село Лозен, машината е пропаднала във водоем

Nova.bg