Свят

Ескалация в Близкия изток: Мина взриви танкер край Ормузкия проток

Инцидентът е станал в забранена зона в момент, когато Техеран затяга ограниченията и контрола върху корабоплаването в стратегическия пролив

Стела Христова Стела Христова

31 октомври 2026, 23:05
Ескалация в Близкия изток: Мина взриви танкер край Ормузкия проток
Източник: iStock

И ранският военноморски флот заяви днес, че танкер се е запалил, след като се е натъкнал на морски мини, докато е плавал в забранена зона източно от Ормузкия проток, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранските държавни медии.

Инцидентът идва на фона на действията на Техеран за затягане на ограниченията за корабоплаването в Ормузкия проток, където страната се стреми да упражнява строг контрол върху преминаващите съдове и условията за техния транзит.

Ормузкият проток е един от най-важните морски търговски маршрути в света, като през него преминава голяма част от световния износ на петрол. Всяка ескалация или затруднение на преминаването в този участък крие сериозни рискове за международния енергиен пазар и сигурността на глобалното корабоплаване.

Редактор: Стела Христова
Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Ормузки проток Иран танкер морски мини корабоплаване петрол енергийна сигурност военноморски флот
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