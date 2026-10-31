Ескалация в Близкия изток: Мина взриви танкер край Ормузкия проток

И ранският военноморски флот заяви днес, че танкер се е запалил, след като се е натъкнал на морски мини, докато е плавал в забранена зона източно от Ормузкия проток, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранските държавни медии.

Инцидентът идва на фона на действията на Техеран за затягане на ограниченията за корабоплаването в Ормузкия проток, където страната се стреми да упражнява строг контрол върху преминаващите съдове и условията за техния транзит.

US-Iran War: Limpet mines hit Panama-flagged tanker carrying 27 Indian seafarers in Strait of Hormuz #DNA https://t.co/yN13dzcWCL — DNA (@dna) October 31, 2026

Ормузкият проток е един от най-важните морски търговски маршрути в света, като през него преминава голяма част от световния износ на петрол. Всяка ескалация или затруднение на преминаването в този участък крие сериозни рискове за международния енергиен пазар и сигурността на глобалното корабоплаване.