Бургас и София останаха в надпреварата за „Евровизия“ 2027

Б ургас или София ще бъде домакин на „Евровизия“ догодина, Пловдив и Варна вече не са в надпреварата за домакинството на 71-ото издание на песенния конкурс, съобщиха организаторите.

Българската национална телевизия (БНТ) е споделила актуализация за процеса на избор на град за домакин.

София, Пловдив Бургас и Варна подадоха кандидатури за „Евровизия 2027“

„Благодарим на Пловдив и Варна за тяхната страст към конкурса за песен на „Евровизия“ и интереса им да бъдат домакини на това събитие, което обединява милиони хора по света със силата на музиката. Такава интензивна конкуренция между градовете подчертава значителните икономически и социални ползи от домакинството. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за събитието догодина в цяла България и се надяваме, че и двата града ще бъдат част от националните тържества през май следващата година“, коментира директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова е благодарила на общинските екипи за тяхната ангажираност и подготовка при разработването и представянето на кандидатурите на градовете им за домакинство на конкурса за песен на „Евровизия“.

„Бихме искали да подчертаем, че това решение се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под въпрос неоспоримите силни страни на вашите градове или техните утвърдени традиции в музиката, културата и международните фестивали. Това създава и възможности за тяхното участие в програмата от съпътстващи събития“, казва Милотинова.

България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

Очаква се решението да бъде взето скоро и официално обявено през следващите седмици.