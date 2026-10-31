България

Тежка катастрофа край Костинброд: Кола се вряза под ТИР, има загинали

По първоначални данни леката кола се е движила с много висока скорост в посока към столицата, когато шофьорът е загубил контрол над управлението и автомобилът се е забил буквално под движещия се пред него тежкотоварен камион

31 октомври 2026, 21:42
Тежка катастрофа край Костинброд: Кола се вряза под ТИР, има загинали
Източник: Василена Василева/Vesti.bg

Т ежък инцидент блокира частично движението по магистрала „Европа“ тази вечер. Лек автомобил се е врязал с пълна сила под ремаркето на товарен камион (ТИР) в близост до отбивката за Костинброд, съобщиха очевидци и източници от мястото на събитието.

Сблъсъкът е станал малко след 19:00 часа. По първоначални данни и непотвърдена информация, леката кола се е движила с много висока скорост в посока към столицата, когато шофьорът е загубил контрол над управлението и автомобилът се е забил буквално под  движещия се пред него тежкотоварен камион.

Източник: Василена Василева/Vesti.bg

На място веднага са изпратени екипи на полиция, пожарна и Спешна помощ. 

От компетентните органи на този етап официално отказват подробна информация относно броя на жертвите и пострадалите, но по данни на наши източници на място има загинали.

Източник: Василена Василева/Vesti.bg

В района се извършва подробен оглед и тече разследване за изясняване на точните причини за трагедията.

Източник: Василена Василева/Vesti.bg

Въпреки сериозността на инцидента и присъствието на криминалисти, пътят не е затворен за движение, но преминаването в района на отбивката за Костинброд се осъществява с повишено внимание и се регулира от пътна полиция. Шофьорите се призовават да шофират съобразено.

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