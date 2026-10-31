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САЩ одобриха продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ за Украйна за 2,1 млрд. долара

Сделката е на стойност 2,1 милиарда долара и ще бъде финансирана от съюзниците, но Киев настоява за незабавни доставки на фона на руските удари по енергетиката

31 октомври 2026, 18:34
САЩ одобриха продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ за Украйна за 2,1 млрд. долара
Източник: АР/БТА

Д ържавният департамент на САЩ одобри в петък продажбата на Украйна на 500 ракети от модела PAC-3 MSE за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, предадоха световните агенции, цитирайки Ройтерс.

Стойността на сделката се оценява на 2,1 милиарда долара. Средствата ще бъдат осигурени изцяло от съюзниците на Украйна – дарения от Канада, Германия и Норвегия по програмата ДЖЪМПСТАРТ, както и с национални средства от заема на Европейския съюз за подкрепа на Украйна. За продажбата няма да бъдат използвани американски средства. От Държавния департамент подчертаха, че покупката подкрепя външнополитическите цели и сигурността на САЩ, като укрепва европейската стабилност.

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като смело, но изрази безпокойство от очакваните срокове:

„Въпреки това е уточнено, че доставките могат да започнат ЕДВА СЛЕД НЯКОЛКО ГОДИНИ. Молим нашите американски партньори да намерят решение за момента, в който съществува реална опасност и реална необходимост от използване на противоракетните системи PAC-3“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

Одобрението идва на фона на напрежение между Вашингтон и Киев. Американският президент Доналд Тръмп обвини Украйна, че атаките ѝ срещу руски рафинерии повишават цените на горивата преди междинните избори в САЩ. В началото на октомври той постигна споразумение за внос на руски дизел и отмени нови санкции срещу руския енергиен износ в опит да намали разходите за потребителите. Според анализатори цените са скочили вследствие на войната на САЩ срещу Иран.

Допълнителни търкания предизвикаха и въведените през октомври ограничения за скоростта на украинските дронове, ползващи „Старлинк“, до 160 км/ч. Същевременно Русия участва в срещата на външните министри от Г-20 в Атланта, а Вашингтон и Москва обсъждат евентуално завръщане на американски компании в руския петролен сектор в рамките на дипломатическите усилия. Тристранните преговори между Киев, Москва и Вашингтон се очаква да бъдат възобновени в Абу Даби през ноември.

Въпреки притесненията за сроковете генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа, увери пред журналисти в Рига, че текущите военни доставки за Украйна продължават. Производителят „Локхийд Мартин“ увеличава темповете, но световният недостиг на ракети PAC-3 MSE се задълбочава, тъй като конфликтът с Иран изчерпа голяма част от американските арсенали.

Източник: Алексей Маргоевки/БТА    
САЩ-Украйна Пейтриът PAC-3 MSE Противовъздушна отбрана Военна помощ Володимир Зеленски Доналд Тръмп Напрежение Вашингтон-Киев Старлинк
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