Вдовицата на Хю Хефнър с шокиращи разкрития: Беше унизително, караше ме да правя секс с непознати

П очти десетилетие след смъртта на Хю Хефнър, неговата вдовица все още продължава да се справя с последиците от твърденията за тормоз, на който е била подложена по време на близо петгодишния им брак. В същото време тя води битка за лични снимки, за които твърди, че са правени без нейното съгласие.

„Принуждаваше ме да правя секс с напълно непознати хора“, споделя 40-годишната Кристал Хефнър в ексклузивно интервю за Page Six. „Беше унизително. Беше срамно.“, казва тя.

Hugh Hefner’s widow reveals what it was really like to be married to Playboy perv: ‘It was humiliating … I had to have sex with strangers’ https://t.co/SZNQMN7niy https://t.co/eTqbZzFpmP — Page Six (@PageSix) October 31, 2026

През февруари нейната адвокатка Глория Олред съобщи за подадени жалби до регулаторните органи в Калифорния и Илинойс относно начина, по който фондацията „Хю М. Хефнър“ управлява личния му архив. Той включва около 3000 албума, за които се твърди, че съдържат интимни фотографии.

Кристал заявява, че част от кадрите са заснети без съгласието на участничките в тях, и изразява опасения, че сред тях може да има и снимки на непълнолетни. Синовете на Хефнър — Купър и Марстън, чиято майка е Кимбърли Конрад — оспорват тези намеци.

Кристал настоява с тези материали да разполагат жени, а интимните снимки или тези, направени без съгласие, да бъдат унищожени.

„Мисля, че той пазеше всичко това, пазеше всички тези жени вътре като трофеи“, разкрива тя пред The Post.

„Някои бяха записани просто като „понеделник“ или „сряда“, а отдолу имаше снимка на гола жена. Отвратително е. Той имаше секс тефтерче - черен тефтер, в който записваше всяка една жена, с която бе спал.“, казва тя.

Кристал, модел и бивше момиче от корицата на „Плейбой“, е едва на 26 години, когато се омъжва за Хефнър през 2012 г. Тя остава негова съпруга до смъртта му през 2017 г., когато той е на 91 години.

„Произхождам от разпаднало се семейство. Израснах без баща“, споделя тя. „Хеф избираше хора, които лесно може да манипулира.“, добавя тя.

Нейните разкази за това как е била принуждавана към интимни контакти потвърждават обвиненията, правени през последното десетилетие и от други бивши приятелки на Хефнър, включително звездите от риалити шоуто „Момичетата от съседната къща“ Холи Медисън и Бриджит Маркуарт.

Кристал разказва, че Хефнър е изградил империята си „Плейбой“, като е събирал жени със „счупени криле“, след което ги е подлагал на „ритуали по унижение“.

Crystal Hefner reveals biggest regret from marriage to ‘manipulative’ Hugh after incest, rape claims https://t.co/OLWLNYZhr6 https://t.co/lPnHv6SOX8 — New York Post (@nypost) October 31, 2026

Дори неговата дългогодишна секретарка Мери е виждала този модел на поведение, споделя още Кристал.

„Мери ми казваше: „Хеф избира онези, които са пречупени. Събира тези със счупените криле.“ У дома той трябваше да ни осигури терапевт, а не еднопосочен билет за спалнята си.“, казва тя.

Бракът с Хеф и животът в имението „Плейбой“ нямат нищо общо с образа на безгрижен дворец на удоволствията, който бе представян пред обществеността.

„Там горе всичко беше като ритуал по унижение. И всичко бе режисирано от този човек“, казва Кристал, която все още се опитва да разбере защо изобщо се е омъжила за Хефнър. „Това е нещо, за което мисля всеки ден. Ако можех да се върна назад... абсолютно никога не бих го направила.“, споделя тя.

Кристал насочва критиките си и към комика Джон Ловиц, наричайки го „един от най-големите перверзници“ в Холивуд и твърдейки, че той е бил „клиент номер едно“ в имението „Плейбой“, по време на епизод от подкаста „Lisa Guerrero Unleashed“.

„Той беше постоянно там“, разказва тя. „Очите му се местеха напред-назад по всички жени, които минаваха през вратата по време на партитата.“, допълва тя.

Представител на Ловиц не отговори на запитването за коментар от Page Six. Във видеоклип, получен от медията, той се шегува, че приема твърдението за „клиент номер едно“ като „комплимент“ и заявява, че „Хю Хефнър беше един от най-милите и най-щедрите хора“.

Репутацията на Хефнър претърпя сериозен удар през 2015 г., когато Холи Медисън - една от трите оригинални звезди на шоуто по E! „Момичетата от съседната къща“ - публикува разкриващите си мемоари „Надълбоко в заешката дупка“.

„Разбрах, че Хеф е майстор на манипулациите“, пише тя. „Той ни насъскваше една срещу друга.“, добавя тя.

Хефнър тогава отхвърли нейните думи, като обвини част от бившите си партньорки, че избират „да пренаписват историята в опит да останат под прожекторите“.

Друга от звездите в шоуто, Бриджит Маркуарт, по-късно разказа за натиска, оказван върху нея при първия ѝ интимен контакт с него.

„Надявах се просто да наблюдавам, а не да участвам“, спомня си тя в подкаста „Girls Next Level“ през 2022 г.

Въпреки това нейната оценка за времето, прекарано с Хефнър, остава противоречива. В същата година тя заявява, че „98 процента“ от преживяното от нея в имението е било положително.

Кендра Уилкинсън, третата звезда от поредицата, каза пред списание People през 2024 г.: „Плейбой съсипа целия ми живот“, описвайки дълбокото си съжаление за връзката си с Хефнър.

Hugh Hefner’s widow, Crystal, names Oscar winner who used Playboy Mansion as a ‘drive-thru’ https://t.co/sCGuGXsMll https://t.co/e3PfDJTVsP — New York Post (@nypost) October 28, 2026

Хефнър обаче до последно настояваше, че начинът му на живот е автентичен и го описваше като източник на „огромно удовлетворение“.

„Няма нищо по-добро от това и го знам“, заявява той в интервю за CNN през 2010 г. „Това, което виждате, е самата реалност. Начинът ми на живот е същността на това, което съм.“, добавя тогава той.

През последните години от живота си обаче, прекарани в копринен пижамен костюм, бизнесът на Хефнър тръгва надолу.

Тиражът на „Плейбой“ спада от около 5,6 милиона копия през 1975 г. до приблизително 800 000 през 2015 г., съобщава ABC News. Списанието, което от дебюта си през 1953 г. залагаше на разголени плакати и голи знаменитости, премахва голотата от страниците си през 2016 г.

На следващата година обаче променя решението си и я връща отново.

Имението бе продадено за 100 милиона долара през 2016 г. - наполовина от първоначално исканата цена - по сделка, която позволи на Хефнър да продължи да живее там до смъртта си.

Отвътре обаче, според предишни разкази на Кристал, блясъкът е отстъпил място на прах, плесен и разруха. През 2024 г. тя описва имота като „занемарен и отвратителен“.

Тя заявява, че решението ѝ да проговори точно сега за брака си с Хефнър е породено от загриженост към останалите жени.

„Не е задължително да си в имението „Плейбой“ с Хю Хефнър, за да станеш жертва на тормоз“, казва тя. „Това се случва навсякъде и всеки ден.“, добавя тя.